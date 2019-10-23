Иностранцы предложили наградить Путина Нобелевской премией за мир в Сирии

Москва, 23 октября. Судьбоносные переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи накануне. Лидеры двух стран приняли исторический меморандум, который положил конец войне в Сирии.

Согласно документу, с полудня 23 октября территории за пределами операции турецких Вооруженных сил «Источник мира» против курдских террористических формирований в САР будут патрулировать подразделения сирийской пограничной службы и российская военная полиция. Они будут содействовать выводу курдов-террористов на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Этот процесс должен завершиться в течение 150 часов, после этого российские и турецкие силы начнут патрулирование на глубине до 10 километров от границы к западу и к востоку от района антитеррористической операции, кроме города Камышлы.

«Оба государства будут принимать все необходимые меры, чтобы террористы не проникали, и будут работать в плотной координации», — заявил Эрдоган по итогам переговоров.

Иностранные пользователи Сети по достоинству оценили принятый РФ и Турцией меморандум. Читатели отметили, что судьбоносный документ, подписанный Путиным и Эрдоганом, принесет в Сирию долгожданный мир. Пользователи подчеркнули, что Эрдоган долгое время ждал от США конкретных шагов по урегулированию ситуации с САР, однако его терпение иссякло.

«Эрдоган месяцами ждал, что США уведут курдов от границы, но США ничего не сделали. Так что Эрдогану пришлось принять необходимые меры, он доверяет Путину и Асаду больше, чем лживым янки», — написал пользователь.

«Путин заслуживает Нобелевской премии мира», — отметил комментатор.

«Путин приносит мир», — подчеркнул читатель.

«Кто бы мог подумать, что русские станут настолько важным или ключевым игроком, так как Запад долгое время был во главе ситуации на Ближнем Востоке. Баланс сил меняется медленно, но верно», — подытожил пользователь.

Принятое соглашение между Москвой и Анкарой было единодушно расценено в Сети как историческое событие, которое положит конец страшной войне, которая длится долгие годы, и принесет в регион мир, сообщает «ПолитРоссия».

Кроме того, Путин и Эрдоган в рамках встречи подтвердили приверженность России и Турции дальнейшей борьбе с террористической угрозой, возвращению сирийских беженцев на родину и, наконец, достижению политического урегулирования конфликта в САР. По мнению Путина, для этого крайне важно запустить диалог Дамаска и курдов.