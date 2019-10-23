Путин оценил перспективы сотрудничества России и Намибии в ядерной энергетике

Сочи, 23 ноября. Россия и Намибия могли бы наладить тесное сотрудничество в производстве ядерного топлива, заявил президент РФ Владимир Путин на полях форума Россия — Африка в Сочи.

Он напомнил, что РФ на сегодняшний день является мировым лидером в области ядерной энергетики, а Намибия — крупнейшим производителем урана. Именно поэтому страны могли бы стать хорошими партнерами в этой области. Кроме того, Путин заявил и о заинтересованности России в проектах в алмазно-бриллиантовом комплексе Намибии.

«Наш крупнейший производитель алмазного сырья компания «Алроса» готова принять в Москве делегацию Намибии для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов», — отметил он на встрече с президентом этой страны Хаге Готтфридом Гейнгобом.

Российский лидер также высоко оценил перспективы совместной разведки России и Намибии участков потенциально богатых ванадием, медью, золотом, другими минералами. В связи с этим он напомнил, что договорно-правовая основа для сотрудничества в этой сфере была оформлена еще в 2016 году.

Помимо этого, по словам Путина, большие перспективы есть у России и Намибии и в сфере транспорта. Так, Объединенная вагонная компания уже ведет переговоры о модернизации железных дорог в Намибии, поставках грузовых вагонов и комплектующих.

«Также рассматривается возможность крупно -узловой сборки на месте прямо в вашей стране», — сообщил Путин Гейнгобу.

Но и это далеко не все отрасли, в которых Россия и Намибия могут наращивать сотрудничество. Путин упомянул и строительство наземной инфраструктуры для авиаперелетов, совместные проекты в гидроэнергетике и в аграрном секторе.

Кроме того, глава государства также отметил, что Москва рассчитывает на импорт мяса и рыбопродуктов из Намибии, а в ответ планирует поставлять в африканскую страну свою животноводческую продукцию, зерно и удобрения.