Форум «Россия – Африка» собрал в Сочи лидеров 40 африканских стран. События дня. ФАН-ТВ

«Россия – Африка» Масштабный экономический форум «Россия — Африка» проходит сегодня в Сочи. В нем участвуют лидеры более 40 африканских государств, руководители крупнейших региональных объединений и организаций. Потенциальные партнеры прибыли в нашу страну с сотней предложений. Это и торговля, и наука, культурные и образовательные обмены. Но все же в центре внимания экономическое сотрудничество. «Россия на системной основе оказывает содействие развитию Африканского континента. Мы предоставляем торговые преференции, сотрудничаем в рамках международных структур, например по линии всемирной продовольственной программы, Международной организации гражданской обороны, Всемирной Организации Здравоохранения. Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — отметил президент России Владимир Путин. « Высоко ценим то внимание, которое РФ уделяет укреплению сотрудничества с Африкой и рассматриваем экономический форум как площадку для демонстрации возможностей развивать инвестиции и торговлю между нашими народами», — заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Радикалы покинули Сирию? Курды-террористы покинули зону безопасности в Сирии, которую контролируют турецкие военные. Такое заявление сделал вице-президент США Майк Пенс. Как сообщает агентство Reuters, министерство обороны Турции также подтвердило этот факт. Возобновлять военную операцию Анкара не планирует. А, вот, в ООН информацией об обстановке в республике пока не располагают. Напомним, накануне в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, в том числе, военную операцию Анкары «Источник мира». Она была направлена на борьбу с насилием в республике. После Москва и Анкара подписали меморандум. Согласно ему, курдские террористы в течение 150 часов должны отойти на 30 километров вглубь республики. После этого российские и турецкие силы начнут патрулировать зону.

Имитация бомбардировки Крыма Провокационные полеты. Американские B-52 сымитировали бомбардировку Крыма. Это подтверждают данные ресурса PlaneRadar, который отслеживает полеты военной авиации. По информации командования вооруженными силами США в Европе, тренировочные полеты продолжались около 12 часов. В них также участвовали военные Румынии, Украины и Грузии. Стоит отметить, что это уже не первые подобные действия со стороны США. В этом году американские бомбардировщики отрабатывали нанесение ударов по Калининградской области. В Кремле неоднократно отмечали, что самолеты вблизи российских границ создают дополнительную напряженность.