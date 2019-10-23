Эксперт по протоколу из РФ защитила Зеленскую, обвиненную в оскорблении императора Японии

Супругу президента Украины Елену Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии. Поводом для обрушившегося на нее шквала критики стало лимонное платье в пол и перчатки того же цвета, в которых она явилась на церемонию интронизации японского императора Нарухито. Ситуацию прокомментировала международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова.

Супруги Зеленские выложили фотографии с торжественного мероприятия в соцсети и вряд ли ожидали, что реакция на их внешний вид будет столь бурной. Многие отметили, что наряды Елены и Владимира им очень идут — менее чем за сутки снимок супругов в Instagram-аккаунте Зеленской собрал свыше 1,2 млн лайков. Однако нашлись и те, кто обвинил первую леди Украины ни много ни мало, а в оскорблении японской императорской короны.

Пользователи соцсети напомнили, что в Японии одежду желтого цвета исторически носят только императоры, поэтому представители иностранных делегаций не являются в желтых нарядах на официальные приемы в Японии, уважая традиции страны восходящего солнца. В связи с этим интернет-пользователи предположили, что «дизайнер и стилист украинской первой леди явно диверсант» и «Украине теперь от Японии ничего не светит».

Однако, как отметила в беседе с Федеральным агентством новостей международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова,

«Надо отметить, что супруги Зеленские очень хорошо выглядели на торжественной церемонии в Японии. То, как сидел фрак на президенте Украины, стоит учесть руководителям других государств, которые иногда появляются во фраках и выглядят не лучшим образом. Все детали костюма Зеленского, включая манжеты, размер и цвет бабочки, пикейный жилет, — все было безупречно. А что касается Елены, то цвет ее платья никого не должен был оскорбить императора Японии. Потому что правило, запрещающее носить желтый цвет кому бы то ни было, кроме японского императора, действовало много веков назад и сегодня уже неактуально. То есть первая леди Украины ничего не нарушила», — отметила Альбина Холгова.

По мнению эксперта, пользователи соцсетей могли ополчиться на Елену Зеленскую потому, что неверно истолковали имеющуюся в Интернете информацию.

«Стилисты или протокольная служба Елены Зеленской, рекомендовавшая ей этот наряд, не совершили ошибки. Более того, они сработали очень профессионально. Такой вывод можно сделать по перчаткам, которые были на супруге президента Украины. Иногда по незнанию, особенно представительницы стран Восточной Европы, в том числе и России, могли надеть перчатки из прозрачной ткани, а это строго запрещено. Прозрачные перчатки — это отсылка к варьете. Посмотрите на перчатки британской королевы Елизаветы II. Они не бывают прозрачными», — заметила Холгова.

Напомним, ранее СМИ и интернет-пользователи активно обсуждали выход Елены Зеленской в жилете на голое тело.