Госдума РФ утвердила в первом чтении проект бюджета на три года

Москва, 23 октября. Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020–2022 годы. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Планируется, что доходы в российскую казну в 2020 году составят 20,38 триллиона рублей. Каждый год эта сумма предположительно будет увеличиваться на триллион рублей.

Ожидается, что в следующем году расходы достигнут 19,5 триллиона рублей. Таким образом, профицит составит 876 миллиардов рублей. С ежегодным ростом расходов эта цифра будет уменьшаться и к 2022 году снизится до 295 миллиардов рублей.

Согласно проекту федерального бюджета, в следующем году инфляция в России составит 3%, а в 2021 году — 4%. Кроме того, ожидается, что стоимость нефти установится на отметке 57 долларов за баррель. Также с 1 января 2020 года повышается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — он составит 12 тысяч 130 рублей в месяц.

В ходе обсуждения бюджета председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил о необходимости повышения эффективности расходования бюджетных средств.

«У нас по итогам девяти месяцев есть примеры, когда по ряду ведомств средства не израсходованы на 90% в рамках нацпроектов. Может быть, предусмотреть возможность — мы вносим поправки в закон о бюджете по итогам полугодия, и там, где средства не расходуются, взять и оперативно их перебросить на другие статьи?» — предложил Володин, обращаясь к первому заместителю председателя правительства РФ и министру финансов Антону Силуанову.

При подготовке поправок ко второму чтению, которое состоится 19 ноября, Госдума РФ рекомендовала правительству представить в проекте бюджета предложения по стимулированию инвестпроектов в регионах, в том числе за счет частичного погашения долгов по бюджетным кредитам.

Ранее Силуанов рассказал о готовности России к резкому падению цен на нефть. По его словам, в РФ накоплен достаточный золотой резерв.