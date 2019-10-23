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Главы МИД РФ и Либерии обсудят экономическое сотрудничество на саммите Россия – Африка

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Главы МИД РФ и Либерии обсудят экономическое сотрудничество на саммите Россия – Африка

Сочи, 23 октября. Глава МИД Либерии Гбехзонгар Финдли сообщил, что на полях саммита Россия – Африка в Сочи встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Приоритетной темой встречи станет развитие экономического сотрудничества между двумя странами.

«Мы хотим извлечь экономическую выгоду из участия в этом саммите. Мы здесь также как страна Африканского Союза, чтобы укрепить наши политические связи с Россией», — заявил Финдли.

Напомним, саммит Россия – Африка стартовал в Сочи в среду, 23 октября. Он продлится два дня. Параллельно с ним проходит большой экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки.

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