Эксперт прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ювентуса» в Лиге чемпионов 

Москва, 23 октября. Бывший главный тренер «Анжи», «Амкара» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей результат матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом».

Итальянский клуб оказался сильнее, он обыграл «Локо» со счетом 2:1. Однако российский клуб выжал относительный максимум из матча с «Ювентусом», уверен эксперт.

Гаджиев добавил, что команда находилась не в лучшей физической форме, о чем после матча говорил Юрий Семин.

«Тот же Крыховяк был не в той форме, в которой мы его видели в матчах чемпионата России. Аналогичная ситуация с Бариновым и Алексеем Миранчуком, который забил, но мог сыграть лучше», — считает специалист.

Во втором матче с итальянцами «железнодорожникам» не будет проще, добавил Гаджиев.

«Нужно понимать, что есть противоречивая зависимость между атакой и обороной. Если команда больше и лучше играет в атаке, она хуже действует в обороне», — подчеркнул тренер.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» состоится 6 ноября на «РЖД Арене».