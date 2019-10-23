Вучич на встрече с Медведевым долго на русском благодарил Путина. Колонка Владимира Тулина

В Белграде отпраздновали 75-летие со дня освобождения города от нацистских оккупантов. Праздничные мероприятия посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Как и в большинстве городов Европы, стены домов Белграда разрисованы граффити и исписаны надписями на латинице. Вообще в Сербии идет массовый переход на латиницу, на ней пишутся практически все новые вывески и вся уличная реклама (кроме российского пива «Балтика»), на латинице выходит большинство газет.

Только названия государственных учреждений и дорожные указатели пишутся на кириллице. Но есть очень распространенные надписи, которые всегда пишут только на кириллице — это «Сербы и русские братья навеки» и «Косово это Сербия».

Во время своего визита я увидел и новые надписи на кириллице: «Белград, помнишь 24 марта 1999 года?». В этот день начались бомбардировки Сербии и Черногории авиацией НАТО. Предполагалось провести в день 20-летия начала бомбардировок военный парад, но после того, как страны НАТО потребовали не делать этого, его перенесли на День победы. В итоге парад состоялся 10 мая, так как накануне президент Сербии Александр Вучич был с официальным визитом за границей.

Юбилей освобождения Белграда, наоборот, решили отпраздновать на день раньше, совместив его с визитом Дмитрия Медведева.

Фотографии премьер-министра России были на первых страницах большинства сербских газет, в телевизионных передачах это была тема номер один.

В белградском аэропорту премьер-министра России на красной ковровой дорожке встречала его сербская коллега Ана Брнабич. Вместе они проехали через всю столицу. На протяжении десятков километров их пути на всех столбах развивались похожие друг на друга флаги России и Сербии. Их путь лежал на военный аэродром в Батайница, носящий имя полковника Миленко Павловича, который 4 мая 1999 года в одиночку вылетел на перехват 16 американских F-16 и погиб в неравном бою.

Так как была суббота, единственный автобус до авиабазы не работал, а власти почему-то не организовали никакой перевозки тысяч желающих увидеть смотр сербской армии под названием «Свобода-2019». Удивительно и то, что в селе Батайница не было и такси — никто не хотел заработать на празднике и те, кто не имел личного автотранспорта, шли до аэродрома 5 километров пешком. Вдоль многокилометровой ограды авиабазы стояли автомобили не только со всех концов Сербии, но и из Словении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии. На территории аэродрома везде были таблички с извещением о запрете фотографирования, через каждые 20 метров стояли военные полицейские с белыми портупеями, тем не менее, все, кто хотел, открыто делали фото. Повсюду торговали сувенирами, но были они только трех видов: кружки с изображением самолета Миг-29, флаги Сербии и значки с Владимиром Путиным самых разных видов. На газонах прямо на земле повсюду сидели сербские солдаты, но если мимо проходил офицер, то они вскакивали и отдавали воинское приветствие.

На огромном летном поле выделялись своими размерами два российских транспортных самолета Ил-76МД.

Они несколько дней назад привезли в Сербию три вертолета Ми-17, и последние были собраны и стояли здесь же. Между ними стоял танк Т-72, один из 30 недавно полученных в подарок от России.

В дальнейшем эта техника участия в параде не принимала, и ее нахождение на аэродроме очевидно можно объяснить желанием показать Дмитрию Медведеву, что Сербия помнит обо всех российских подарках. Правда, между российскими вертолетами и танком находился вертолет Н-145М, один из десяти купленных в прошлом году Сербией у концерна Airbus, но так как он по размерам был почти в два раза меньше, чем Ми-17, то с трибуны, которая уже заполнялась руководителями Республики Сербия и Сербской республики, его не было видно.

Руководители Республики Сербия и Сербской республики в составе Боснии и Герцоговины постепенно заполняли трибуну, которая была отделена от места для зрителей двумя рядами ограждений с широким коридором между ними. Происходящее на ней мы не могли видеть своими глазами, так как сбоку трибуну закрывал огромный экран, на котором можно было видеть крупные планы самых интересных моментов парада. Напротив трибуны находился десяток щитовых домиков.

Вскоре появился кортеж автомобилей, и на экране было видно, как президент Сербии Александр Вучич пожимает руку Дмитрию Медведеву, вышедшему из машины. Затем они прошли на трибуну по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам которой выстроились солдаты гвардейской части (по-сербски — Гарда) в своей голубой форме, вскидывая винтовки в знак приветствия.

Взревели моторы находящихся на другом конце летного поля шести МиГ-29, и они начали разбег. От земли они оторвались точно перед трибуной и скрылись из виду.

Тут же появились новые вертолеты Ми-35 российского производства, которые имитировали обстрел дощатых домиков напротив трибуны. Затем с них спрыгнули сербские солдаты и начали «штурм»: стали рваться гранаты, появились клубы дыма. Неожиданно раздались громкие пулеметные очереди, но не возле домиков, а на противоположной стороне, возле трибуны, которую мы не видели. Зрители испугано смотрели друг на друга, я вспомнил, что случилось на военном параде с президентом Египта Анваром Садатом. К счастью, вскоре в коридоре между трибуной и местами для обычных зрителей появились два бронетранспортера и, продолжая вести пулеметную стрельбу, двинулись по летному полю к домикам. Тысячи людей одновременно облегченно выдохнули, а ведущий сообщил, что это сербский спецназ проводит тренировку контртеррористической операции. На экранах можно было видеть, что происходит внутри домиков: там спецназовцы быстро разоружали и вязали «террористов», потом можно было видеть «эвакуацию раненного» под огнем «противника» на вертолете.

Вернулись взлетевшие МиГ-29, прилетели сербские «Орао» и «Супергалеб Г4» и начали имитировать воздушные бои, сходясь и расходясь друг с другом на встречных курсах. Один из них выпустил две ракеты, которые разорвались над летным полем на множество огненных шаров белого цвета. Это было очень эффектно: салют посреди белого дня. На экране было видно, что премьер-министру России смотр сербского войска понравился — Дмитрий Медведев взял фотоаппарат и сам стал делать фото.

Затем двинулись колонны пеших войск. Первой прошла знаменная группа, которая несла не только знамена войск современной Сербии, но и боевые знамена Югославии и партизанской армии маршала Тито.

За ними шла группа ветеранов войн 90-х годов в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Косово. Во главе ветеранов шел отставной генерал Стоян Коньковац — герой битвы на Паштрику.

Дальше пошли боевые подразделения. Ведущий рассказывал об их командирах и достижениях.

Сменяя друг друга, промаршировали 63-й парашютный батальон, различные соединения сухопутных войск, военная полиция, противотеррористический батальон с закрытыми лицами и приборами ночного видения на каске у каждого бойца.

Следом двинулась техника. Ведущий рассказывал о ее основных характеристиках и о том, в какой стране она произведена. Если этими странами были Сербия или Россия, то раздавался шквал аплодисментов в рядах зрителей, правда, когда проезжали бронеавтомобили «Хаммер», то ведущий не сказал, что они сделаны в США.

Кстати, не все «Хаммеры» сербы получили в подарок от США, один они захватили вместе с четырьмя американскими солдатами во время войны в Косово в 1999 году. Сейчас он хранится в Военном музее Белграда. Проехали БРДМ-2, полученные из России, а также сербские бронетранспортеры «Лазарь 3» и «Милош», гаубицы «Александр» и «Нора», артиллерийские системы «Шумадия», «Тамнава», «Морава», «Огонь».

Пока военнослужащие и техника проходили мимо зрителей и трибуны, над ними пролетали самолеты и вертолеты, построенные в различные геометрические фигуры. Звучал «Марш на Дрину».

После прохождения солдаты и техника выстроились в два огромных каре перед трибуной. Президент Сербии произнес: «Офицеры, подофицеры и солдаты, оцениваю вас «очень хорошо». В ответ 2400 человек рявкнули «Служим Сербии!». Александр Вучич продолжил: «Всех, кто 20 лет назад защитил Сербию, а также тех, кто сейчас в строю хочу особенно поблагодарить за все, что они сделали для отчизны. Спасибо и нашим друзьям за все то современное оружие, которого у нас все больше». На этих словах благодарности в адрес России и закончился смотр войск Сербии «Свобода 2019».

После этого Медведев и Вучич отправились во Дворец «Сербия», перед которым были вертикально установлены 24 трехцветных флага, так что они одновременно были и российскими, и сербскими.

Там состоялась встреча российской делегации с членами правительства Сербии. Было подписано соглашение о выделении правительством России кредита на сумму 172,5 млн евро для модернизации железнодорожных магистралей из Белграда и Валево до границы с Черногорией. Из своего бюджета Сербия выделяет на это 30 млн евро. Было принято решение о строительстве в Сербии российскими специалистами Центра ядерной науки, технологии и инноваций для нужд медицины. Кто и как будет финансировать это строительство, не сообщили. Также было согласовано упрощение контроля качества плодоовощной продукции Сербии, поставляемой в нашу страну. Яблоки являются главным предметом сербского экспорта в Россию, после них идут носки, шины и лекарства (всего на 1,02 млрд долларов). От России Сербия получает нефть, газ и запчасти для самолетов и вертолетов на общую сумму в 2,04 млрд долларов. Продолжилось и военно-техническое сотрудничество: заместитель премьер-министра Юрий Борисов сообщил о предстоящей поставке в Сербию системы ПВО «Панцирь С1».

Затем Дмитрий Медведев отправился в Скупщину (парламент) Сербии, где в своей речи перед депутатами сказал: «Ваша страна наш друг, нас связывают язык, культура, вера. Россия поддерживает Сербию и готова оказать необходимую помощь в сохранении суверенитета и территориальной целостности». Эти слова были встречены бурными аплодисментами, а на следующий день газета «Alo!» откровенно написала на передовице: «Медведев привез все, что сербам нужно».

После выступления перед депутатами премьер-министры Ана Брнабич и Дмитрий Медведев поехали на мемориальное кладбище и возложили венки на могилы павших при освобождении Белграда в 1944 году.

Я встретился со своим старым другом, который теперь служит в сербской армии. На условиях анонимности он ответил на мой вопрос: почему Сербия не введет свои войска хотя бы в северную часть Косово, где живет только сербское население, а албанцы представлены только пограничниками и таможенниками, разоружить которых — дело нескольких минут? Его ответ был таким:

«Мы уже пробовали вернуть Косово и потерпели поражение в 1999 году. Да, тогда рядом не было России, но зато сербский народ был сплочен как никогда. Но самое страшное не поражение, а то, что случилось потом. В 2000 году американцы устроили здесь «Бульдозерную революцию» и дали власть своим марионеткам. В результате тех, кого год назад считали народными героями, стали арестовывать и отправлять под суд за вымышленные военные преступления. И теперь многие думают, что после входа наших войск в Косово снова бомбардировок, конечно, не будет — Россия вооружила нас надежными системами ПВО — но будут санкции, уровень жизни упадет, появятся недовольные, и американцы могут сделать снова цветную революцию, после которой новых сербов отконвоируют в Гаагу. Поэтому многие и мечтают, чтобы Россия ввела свои войска в Косово — она все равно уже под санкциями».

Тут надо вспомнить, что в 2001 году, когда премьер-министром стал Зоран Джинджич, то репрессировали всех, кто принимал хоть какое-либо участие в борьбе против бомбардировок НАТО. Причем мстили даже мертвым. Так, у родителей и сыновей упоминавшегося вышле павшего полковника Миленко Павловича, по решению суда отобрали выплаченную государством финансовую помощь. Днем 12 марта 2003 года прямо в холле дома правительства снайпер застрелил Зорана Джинджича, а новый премьер — Зоран Живкович понял, что, если продолжит дело Джинджича, то закончится все пулей или военным переворотом. Поэтому репрессии были прекращены. Вечером я наблюдал, как бойцы Гарды производили орудийный салют из крепости Калемегдан в честь визита Дмитрия Медведева и 75-летия освобождения Белграда. Вблизи наблюдать действия артиллеристов интересно, только закладывает уши. Гвардейские офицеры рассказали, что для стрельбы используются советские орудия ЗиС-3, и они знают, что это означает Завод имени Сталина.

Последним местом, которое посетил Дмитрий Медведев в Белграде, стал Сава-центр, где проходило торжественное собрание в честь юбилея освобождения города. Огромный зал был переполнен. Вначале ансамбль российской армии имени Александрова исполнил гимн России, а затем ансамбль министерства обороны Сербии имени Станислава Бинички исполнил гимн Сербии. Затем показали документальный фильм «Путь к победе», где, в частности, рассказывалось о лейтенанте медицинской службы Николае Кравцове, который при освобождении здания почты и телеграфа в Белграде закидал гранатами и уничтожил десять фашистов, а потом пожертвовал собой, заслонив своим телом амбразуру дзота. Он единственный, кто получил звание Героя Советского Союза за освобождение Белграда. Затем назвали поименно сидящих в зале на первом ряду бывших югославских партизан, участвовавших в штурме города. Один из них рассказал про то, как воевал вместе с советскими солдатами.

Было исполнено еще несколько песен, в частности «День победы», а также произнесено очень много хороших и искренних слов о боевом братстве наших армий, о многовековой дружбе наших стран и народов. В конце торжества на сцену вышел Медведев и сказал: «В 19-м веке Россия поддержала Сербию в ее борьбе за независимость, в годы Первой мировой войны наши государства тоже были вместе, а во время Второй мировой войны стали участниками Антигитлеровской коалиции. Мы были вместе. Я уверен, что так будет всегда!».

Последним выступал Вучич, который неожиданно поблагодарил за участие в освобождении Белграда британского офицера связи Фицроя Маклина и его людей. При этом Болгарию, которая отправила освобождать Югославию не одну миссию связи, а девять дивизий, он упоминать не стал. Поблагодарив нашу армию и народ за свободу Сербии, он попросил разрешения сказать несколько слов по-русски своему другу президенту Владимиру Путину. Дальше он упомянул о большом значении Белградской операции и неожиданно заявил:

«Тогда в 44-м году у нас была мощная поддержка России, в 99-м году было иначе. Я могу обидеть россиян этими словами, но я говорю это искренне. Однако сегодня, я искренне, твердо верю в это, мы можем во всем твердо опереться на Россию благодаря поддержке великого друга нашей страны президента России Владимира Владимировича Путина. Сербия небольшая страна, но президент Путин всегда умел услышать людей Сербии, понять нас, нашу позицию, независимо от позиции России по какому-нибудь вопросу».

Затем он снова поблагодарил президента России и, перейдя на сербский, объявил, что именем лейтенанта Кравцова будет названа улица в Белграде. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Наверное, пройдет еще полвека и вспомнят и о тех русских, кто отдал свою жизнь за сербов в 90-е годы.

В аэропорт Дмитрия Медведева проводил министр иностранных дел Ивица Дачич. Визит премьер-министра России завершился, но торжества в честь 75-летия освобождения города продолжались. На следующий день ансамбль имени Александрова должен был выступать на центральной площади Белграда — площади Республики. Когда я вышел из отеля, то увидел, что на многих улицах появились палатки Сербской прогрессивной партии, чьим лидером и является Александр Вучич. Там раздавали 32-страничный журнал, как раз, в основном, ему и посвященный. На обложке — его выступление на Генеральной ассамблее ООН, где он произносит: «Балканы — балканским народам», совсем как «Америка — американцам».

Почти на каждой странице фотографии его встреч с западными политиками и китайским генералом, который обещает помощь сербской армии. О России ни слова, если не считать фотографии с Сергеем Лавровым. Но самой интересной оказалась страница, где на фото он возлагает венок к памятнику американским летчикам, сбитым во время Второй мировой войны над Югославией и эвакуированных в ходе операции «Хилард». После этого он произносит речь, где есть такие слова: «Мы должны подумать, почему после того, как мы были великолепными союзниками в Первой и Второй мировых войнах, мы смогли Америку — великого друга, сделать неприятелем».

Так и хочется сказать Вучичу: наверное, Сербия «виновата» в том, что агрессивно сопротивлялась тогда, когда США мирно бомбили ее города в 1999 году. На площади Республики в 1944 году были похоронены 22 советских солдата, и им был установлен памятник. В 1951 году памятник снесли, а останки солдат были перенесены на кладбище.

Теперь решили установить на этом месте мемориальную плиту, вмурованную в каменное покрытие площади, с соответствующей надписью на сербском. Плиту обложили с трех сторон цветами, а с четвертой положили красную ковровую дорожку, по которой подошел к плите российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко с сопровождающими лицами и совершил открытие памятника памятнику склонением перед ним головы. Меня беспокоит то, что, когда в сентябре 2017 года я писал для Федерального агентства новостей статью о местном гей-параде, то как раз на этом месте стояла сцена с соответствующими исполнителями. Будем надеяться, что теперь помост будут устанавливать в другом месте.

Кроме огромной сцены для армейского ансамбля из России на площадь были привезены три орудия времен мировых войн, а также развернута фотовыставка об освобождении Белграда. Вскоре вся площадь была заполнена зрителями. Концерт, как всегда, прошел с огромным успехом. Бурными аплодисментами был встречен казачий танец с саблями, а при исполнении «Дня победы» и сербской песни «Тамо далеко» те зрители, которым достались сидячие места, вставали.

После концерта я встретил шествие православных граждан с хоругвями и иконами, на одной из которых был изображен российский император Николай II. Оказывается, они возмутились словами Александра Вучича о том, что «не все в Косово принадлежит нам, но и не все там принадлежит нынешним властям». Они усмотрели в этом согласие на раздел Косово, а против этого, согласно статистических опросов, выступает 78,5% населения Сербии.



Люди пришли к резиденции патриарха за поддержкой. К моему удивлению, патриарх Ириней вышел к ним в сопровождении всего одного священника, но общаться с ними не стал, а только благословил их и ушел в собор Святого архангела Михаила на другой стороне улицы.

Я часто общаюсь с сербами, и все они, независимо от политических взглядов, возраста и образования говорят примерно одно и тоже: президент Сербии лавирует между Россией и ЕС, уверяя в дружбе обе стороны. Пока ему это, в целом, удается, и от ЕС он, например, получил безвизовый режим для своих граждан, а от России военную технику в подарок. При этом одни сербы считают, что это правильная политика, а другие считают, что надо избрать ту или другую сторону.

Однако похоже, что выбор за Сербию сделала сама история. В день визита Дмитрия Медведева стало известно, что ЕС отказалось даже начать переговоры о членстве с Албанией и Северной Македонией. Раньше, даже если страна и не нужна была ЕС в его рядах, то с ней все равно начинали переговоры, хотя бы, чтобы иметь возможность диктовать ей нужные условия. Тут яркий пример — Турция, про которую в свое время премьер-министр Великобритании Тони Блэр сказал: «Она начала переговоры о членстве в 2000-м, а вступит в ЕС в 3000-м году».

Теперь же, когда отказали даже в переговорах, это означает, что дверь в ЕС уже даже не закрыта, а заколочена. Конечно, туда примут в следующем году или чуть позже Черногорию, но это явно будет последнее вступление. При этом надо учитывать, что Албания уже более десяти лет член НАТО, а Северная Македония вступает в эту организацию в самое ближайшее время. От Сербии же, кроме обязательного членства в НАТО, для вступления в ЕС требуют еще и признание независимости Косово, и оба эти требования для сербских властей практически неисполнимы, учитывая настроение сербского народа. Так что, похоже, для дальнейшего развития отношений между нашими странами складываются благоприятные условия.