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Экономика

Путин назвал недостаточным товарооборот между РФ и ЮАР

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Путин назвал недостаточным товарооборот между РФ и ЮАР

Сочи, 23 октября. Товарооборот между Россией и ЮАР должен быть больше показателя прошлого года в 1 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

Глава государства отметил, что в 2018 году товарооборот увеличился на 28,5% до 1 млрд долларов. Путин назвал недостаточным текущий результат и выразил надежду, что встреча позволит усилить взаимодействие между двумя странами.

«Конечно, этого недостаточно, <…> слишком маленькая цифра. Но сделать мы, конечно, можем гораздо больше, надеюсь, что наши сегодняшние контакты дадут хороший импульс этому развитию», — заявил Путин.

Президент РФ напомнил, что Россия сотрудничает с ЮАР по многим направлениям, включая разработку ресурсов, энергетику, промышленность, транспорт, сельское хозяйство и гуманитарную сферу. Путин отметил, что РФ придает особое значение сотрудничеству с ЮАР, страны имеют «замечательную историю». Глава государства назвал символичным, что встреча лидеров двух государств проходит на первом саммите Россия – Африка.

Напомним, саммит Россия – Африка стартовал в Сочи в среду, 23 октября. Он продлится два дня. Параллельно с ним проходит большой экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки.

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