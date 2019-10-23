Пикеты против главаря террористов ПНС Ливии Сарраджа прошли в Москве

Москва, 23 октября. Московские активисты вышли на одиночные пикеты, направленные против политики действующего главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, которое связано с террористическими организациями. Участники акции у здания посольства Ливии в Москве требуют прекратить пытки и закрыть частные тюрьмы в подконтрольном бандитам Триполи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

У диппредставительства неравнодушные граждане провели одиночные пикеты с требованием освободить незаконно удерживаемых в Ливии российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана.

Участники одиночных пикетов вышли к зданию ливийской дипмиссии с плакатами: «Свободу похищенным в Ливии россиянам Максиму и Самеру», «Саррадж — пособник террористов», «Закрой частные тюрьмы! Верни закон! Прекрати пытки!»

Акцию посетили коллеги Шугалея и Суэйфана, а также студенты социологических факультетов. Они выразили недовольство действиями, предпринимаемыми Правительством национального согласия Ливии.

«В Ливии сейчас находятся у власти боевики во главе с премьер-министром. Полгода уже держат наших ребят, но об этом СМИ, в том числе и либеральные, умалчивают, и, соответственно, я бы хотел поднять эту тему и повлиять на судьбу наших сограждан. Эта акция будет иметь общественный резонанс. В первую очередь это зависит от вас, от журналистов. Эти люди (Шугалей и Суэйфан. — Прим. ред.) делали социологические опросы, срез общества по актуальным вопросам в стране, такая работа должна быть гарантирована Европейским союзом. Мы надеемся на широкую общественную огласку», — сказал один из активистов.

Весной 2019 года Шугалей и Суэйфан проводили социологическое исследование в Ливии на территории, которая находится под контролем ПНС. Сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей задержали без предъявления обвинения и бросили в одну из наиболее страшных ливийских тюрем «Митига», которую контролирует террористическая группировка RADA, официально входящая в состав ПНС Ливии. Россиянам не предоставили возможности сделать телефонный звонок, а с адвокатом они смогли встретиться только в октябре.

Акция против главы ПНС Ливии Сарраджа началась в Москве утром 23 октября. Как сообщал корреспондент ФАН, в ней приняли участие множество российских социологов. По мнению активистов, власть в Ливии была захвачена террористами.

Сейчас Файез Саррадж находится на саммите Россия – Африка в Сочи.