В США начали расследование против блокирующего неугодных монополиста Facebook

Американские генпрокуроры поддержали начатое в Нью-Йорке в прошлом месяце расследование в отношении Facebook. Ранее в Госдуме заявляли, что эта соцсеть, будучи монополистом на рынке, творит, что хочет, блокируя неугодные страницы и вмешиваясь в дела РФ.

Генпрокуроры США обеспокоены действиями Facebook

Антимонопольным расследованием в отношении Facebook занялась Генпрокуратура штата Нью-Йорк, поставив перед собой цель — выяснить, ведет ли доминирующее положение этой соцсети на рынке к подавлению конкуренции, ограничению выбора для потребителей и увеличению стоимости рекламы для рекламодателей.

Это расследование поддержали генпрокуроры еще 47 штатов, сообщила во вторник нью-йоркский генпрокурор Летиша Джеймс. По ее словам, американских генпрокуроров также беспокоит, что Facebook обрабатывает личные данные пользователей и может с их помощью оказывать воздействие на общественно-политические процессы в стране. В качестве примера приводится попытка ряда компаний воздействовать на выборы президента США в 2016 году с помощью личных данных пользователей Facebook. Минувшим летом, напомним, компания Марка Цукерберга была оштрафована на рекордные пять миллиардов долларов из-за утечки данных десятков миллионов пользователей в британскую компанию Cambridge Analytica, которая консультировала штаб Дональда Трампа во время избирательной кампании.

Принесут ли «разборки» с Цукербергом пользу России?

«Конечно, и гигантский штраф, который в июле наложила на Facebook Федеральная торговая комиссия США, и антимонопольное расследование в отношении компании Цукерберга для нас является приятным звоночком. Тревожный набат для Facebook в наших сердцах отдает нежной мелодией. Но я бы здесь не обольщался. Тут есть проблема восприятия. Facebook фактически хотят наказать за его монопольное положение. Пусть штрафуют и принудительно расчленяют, если хотят. Наверно, это тоже будет правильно. Но на самом деле американские власти занялись Facebook потому, что он смеет размещать политическую рекламу, в том числе и антиэлитарного толка. Так что нынешнее давление на Facebook — это часть мощнейшей кампании зачисток, которые проводятся перед новыми президентскими выборами в США. А будет ли России какая-то выгода от того, что Цукерберга накажут, — очень сомневаюсь», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Почему Facebook блокирует неугодных вопреки конституции США?

Президент Фонда защиты национальных ценностей больше уповает на то, что Трамп в случае своего переизбрания на новый срок примет законодательные акты, которые признают Facebook, Twitter и другие соцсети публичными компаниями.

«Тем самым действия соцсетей будут подведены под первую поправку американской конституции, в которой речь идет о свободе слова, свободе прессы и так далее. Потому что основная проблема заключается в том, что Facebook и Twitter называют себя частными компаниями, которые могут устанавливать какие угодно правила и делать, что хотят, в том числе блокировать неугодных, то есть, по сути, заниматься цензурой. Вот с этим надо бороться. И выход — в признании соцсетей публичными компаниями», — объяснил Малькевич.

Как бороться с «запредельным уровнем цензуры» в Facebook?

Собеседник ФАН также рассказал о «чисто российской инициативе» относительно Facebook и других интернет-гигантов, которую поддерживают многие иностранцы.

«Я на всех площадках буду поднимать вопрос о том, чтобы в Facebook, Twitter, на YouTube появились кнопка и специальный раздел с перечнем запрещенных к использованию слов, чтобы люди понимали правила, ограничивающие hate speech, и четко следовали им. Потому что сейчас нет никаких критериев, а это порождает запредельный уровень цензуры со стороны интернет-монополистов. Конечно, со стороны либеральных представителей часто можно услышать: «Не нравится Facebook или YouTube — не пользуйтесь, уходите». Но у нас, к сожалению, пока нет альтернативы. К тому же, эти сервисы раскручены как уникальные в своем роде. Поэтому выходит, как в истории про ежиков, которым было больно, но они продолжали есть кактус. То есть мы возмущаемся, но российская альтернатива недостаточно развита. Я об этом тоже часто говорю. Как минимум, должен быть создан достойный российский видеохостинг», — сказал Малькевич.

Но эксперт все-таки призвал посмотреть, к чему приведут «разборки» в США.

«Думаю, там хотят, чтобы Цукерберг вообще не размещал политическую рекламу, потому что тогда правые не смогут рекламироваться вообще, а у левых и так все хорошо. Социальные медиа — это единственный канал рекламы республиканцев и трампистов, а в СМИ их мочат, как мы знаем. Это внутриамериканские разборки», — добавил Малькевич.

Он подчеркнул, что пойти на пользу России это разбирательство с Facebook вряд ли сможет. Поскольку под влиянием демократов Цукерберг уже объявил о намерении помечать в соцсети посты из России, ставя на них ярлыки «пропаганда», fake news и так далее. То есть ни о какой объективной борьбе с цензурой соцсети в рамках расследования против Facebook говорить не приходится.

Обращение ФАН в Госдуму из-за необоснованной блокировки аккаунтов

Ранее в Госдуме заявляли, что на данный момент воздействовать на таких интернет-монополистов, как Facebook и Google, грубо нарушающих законодательство РФ, можно только с помощью крупных штрафов.

Отметим, что компания Facebook вмешалась в российские выборы, публикуя агитационные материалы в день тишины и в день голосования. При этом всю ответственность за нарушение российского законодательства в IT-корпорации перекладывают на рекламодателей.

Как подчеркнул директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев в ходе заседания думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ, Facebook, а также американская корпорация Google, несмотря на законодательный запрет, осуществляют цензуру в российском сегменте Интернета, в том числе в отношении ФАН, безосновательно блокируя его аккаунты.

«Никаких объяснений от Facebook мы до сих пор не получили. Мы до сих пор там заблокированы. И мы сейчас с ним судимся в Калифорнийском суде только потому, что у Facebook здесь нет никаких представительств», — рассказал Зубарев парламентариям.

Директор ФАН призвал депутатов обратить внимание на эту проблему.