Военный эксперт рассказал о действиях Шойгу в случае провокаций США у российских границ

Российское военное командование в лице министра обороны Сергея Шойгу готово к предотвращению любых провокаций со стороны США. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Взял на сопровождение

Истребитель ВКС РФ в Черном море встретил американский стратегический бомбардировщик B-52H при приближении к границе Российской Федерации и взял его на сопровождение. Об этом в среду, 23 октября, сообщило министерство обороны РФ.

Сам же инцидент произошел в субботу, 19 октября. Сначала самолет ВВС США при подлете к акватории Черного моря сопровождали российские средства контроля воздушного пространства. При приближении к российской государственной границе бомбардировщик был встречен истребителем Су-27 ВКС РФ и «сопровождался им на всем участке своего пролета вдоль границы территориальных вод России на расстоянии около 70 километров от нее». После выполнения задачи Су-27 вернулся на аэродром базирования в Крыму.

Предотвратить провокацию

Как отметил Сергей Простаков, полеты B-52, который можно назвать символом холодной войны, у границ России вблизи Калининградской области были частью достаточно масштабной американской акции на рубежах России. Эта акция, кроме всего прочего, совпала по времени с датой воссоединения России с Крымом. Американские бомбардировщики осуществляли рейсы не только над Балтийским регионом, но и в районах Камчатки и Кольского полуострова, а также в Средиземноморье рядом с российскими базами в сирийском Тартусе и Хмеймиме.

«Такая демонстрация силы обусловлена необходимостью не продемонстрировать «приверженность США своим обязательствам перед своими союзниками и партнерами», как это говорилось в официальном заявлении американских военных. Россия стала для стран НАТО пугалом, которым в Вашингтоне оправдывают наращивание военной мощи США, увеличение бюджета американского ВПК и давление на европейские страны с целью увеличить расходы на свои вооруженные силы, чтобы обеспечить заказами промышленность США», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, возникает множество вопросов по поводу эффективности действий американской армии на Ближнем Востоке, в Афганистане и других точках планеты. Военные США вынуждены демонстрировать силу с использованием такого серьезного оружия, как способные нести ядерное вооружение бомбардировщики B-52.

«Их действия, явно имеющие антироссийский мотив, могут расцениваться как эскалация напряженности между странами. Действия же российских истребителей Су-27, сопровождавших американский стратегический бомбардировщик над Балтийским морем, показывают, что военные нашей страны готовы к предотвращению любых провокаций со стороны США. Министр обороны Сергей Шойгу держит эту ситуацию на контроле», — пояснил Сергей Простаков.

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