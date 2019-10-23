МИД РФ ждет от курдов-боевиков гарантий выхода из буферной зоны на границе Турции и Сирии

Сочи, 23 октября. Россия надеется, что формирования курдских террористов предоставят гарантии выхода из буферной зоны на границы Сирии и Турции, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов в кулуарах форума Россия — Африка в Сочи.

«Мы надеемся, конечно. У нас контакты с ними отлажены», — подчеркнул он.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Переговоры длились почти шесть часов. По итогам встречи они подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, с полудня 23 октября территории за пределами операции «Источник мира» в САР будут патрулировать подразделения сирийской пограничной службы и российская военная полиция.

Они будут содействовать выводу курдов-террористов на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Этот процесс должен завершиться в течение 150 часов, после этого российские и турецкие силы начнут патрулирование на глубине до 10 километров от границы к западу и к востоку от района антитеррористической операции, кроме города Камышлы.

Как отмечает телеканал «Царьград», благодаря этому соглашению Россия предотвратила очередное насилие в Сирии, ведь дальнейшее наступление турецкой армии могло бы поставить под угрозу Астанинский процесс и политическое урегулирование.