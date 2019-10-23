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Грузовик с 39 трупами нашли в промзоне британского города

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Грузовик с 39 трупами нашли в промзоне британского города

Лондон, 23 октября. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 39 тел в прицепе фуры в промышленной зоне британского города Грейс, расположенного в графстве Эссекс. Об этом сообщил телевизионный канал Sky News.

По данным канала, в полицию поступил вызов от службы скорой помощи после обнаружения прицепа с людьми внутри. На месте экстренные службы констатировали смерть 39 человек. Согласно предварительной информации, среди погибших 38 взрослых и один несовершеннолетний, передает НСН.

«25-летний гражданин Северной Ирландии задержан по подозрению в убийстве», — следует из сообщения.

Согласно версии полиции, грузовик, предположительно, прибыл в Великобританию из Болгарии 19 октября. Задержанный является водителем большегруза.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

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Источник: Sky News
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