Муж Малышевой рассказал о состоянии телеведущей после экстренной госпитализации

Известную российскую телеведущую Елену Малышеву экстренно госпитализировали в Москве. Муж телеведущей Игорь Малышев в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал о ее состоянии.

Елена Малышева сообщила о своей госпитализации в Instagram. Она записала несколько видео для подписчиков прямо из машины скорой помощи. По словам телеведущей, врачей пришлось вызвать из-за резкого скачка давления, которое поднялось до показателей 200 на 130.

Как уточнила Малышева, у нее впервые в жизни произошел такой гипертонический криз. Ее доставили в Боткинскую больницу.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН о том, как сейчас себя чувствует ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!», ее муж сообщил, что состояние супруги не вызывает у врачей серьезных опасений.

«По-моему, она уже выписалась. Я сейчас просто не в России, но созванивался и понял, что все в порядке. Сейчас вроде бы все хорошо», — заявил Малышев.

Малышев подтвердил, что приступ произошел дома в тот момент, когда его «к сожалению, не было в России и в Москве». Также собеседник ФАН добавил, что телеведущая уже вернулась к работе.

«По-моему, она уже вышла. Там была острая ситуация, и все, к счастью, решилось благополучно», — сказал муж телеведущей.

Напомним, Елена Малышева ведет на «Первом канале» телепередачу «Жить здорово», посвященную здоровью. Программа имеет формат ток-шоу, в которую входят пять рубрик — «Про жизнь», «Про еду», «Про медицину», «Про дом» и «Совет за минуту».

Кроме того, Малышева является профессором Московского государственного медико-стоматологического университета и кандидатом медицинских наук.

Ранее ведущая в своей программе назвала пять лекарств, сочетание которых с алкоголем может серьезно навредить здоровью или даже привести к летальному исходу. Кроме того, российская телеведущая рассказала о трех препаратах, которые нужно принимать каждому человеку старше 50 лет. Она обратила внимание на то, что современную медицину можно сравнить с математикой, в которой «все просчитано и все известно». По словам Малышевой, есть несколько препаратов, которые способны «отодвинуть» старость и преждевременную смерть. Также Малышева назвала пять категорий лекарств, бесполезных при лечении простуды, но популярных у россиян.