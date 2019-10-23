Сочи, 23 октября. Россия предлагает Африке расширить практику недолларовых отчетов для снижения рисков ведения бизнеса и ввести другие методы для безопасных транзакций, об этом заявил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на открытии форума Россия — Африка в Сочи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Россия предложила африканским странам найти методы для безопасных транзакций. Костин напомнил о том, что с 2006 года банк работает в Африке и участвует в финансовых вопросах континента. Российские банки участвуют в сопровождение экспортных и импортных операций между компаниями, в привлечении инвестиций, в содействии крупным российским компаниями, которые решают выйти на новый рынок — в том числе, ведется их финансирование.

Основными сферами ближайшего развития Африки Костин назвал сырьевой сектор, атомную и электроэнергетику, переработку продуктов сельского хозяйства, рыболовство, спутниковую связь, образование и медицинские услуги, инфраструктуру и финансовые технологии — так, кенийская система мобильных платежей уже признана одной из лучших в мире.

Андрей Костин напомнил, что Россия разработала свою защиту национальной финансовой системы от недружественного воздействия санкций — банковскую карту «Мир».

«Африканские страны тоже испытывают санкционное давление, предлагаем поработать вместе», — сказал Костин.

Торговый оборот между Россией и Африкой увеличился в два раза за последние годы и составляет 20 миллиардов долларов на сегодняшний день. В ближайшие пять лет Россия планирует увеличить его еще вдвое.