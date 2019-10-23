Колонна военной полиции РФ идет в Кобани для содействия выводу курдов-боевиков из Сирии

Манбидж, 23 октября. Колонна российской военной полиции пересекла Евфрат и идет в сторону сирийско-турецкой границы к пограничному городу Кобани (Айн-аль-Араб) для содействия выводу курдов-боевиков в рамках меморандума, принятого 22 октября президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Подразделения России и сирийской погранслужбы с полудня сегодняшнего дня начинают патрулирование границы Турции и Сирии за пределами зоны операции «Источник мира». Планируется, что сегодня военная полиция России приступит и к патрулированию самого Кобани, как это установлено в российско-турецком соглашении.

Договоренности о совместном российско-турецком патрулировании в Сирии были достигнуты в рамках переговоров лидеров России и Турции в Сочи 22 октября. Глава России отметил, что в ходе этой встречи ему и турецкому коллеге удалось найти важные решения по Сирии, которые можно назвать судьбоносными.

Согласно пятому пункту меморандума, военные РФ и Сирии будут содействовать выводу курдских подразделений и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы за пределами зоны, на которой проводилась военная операция Анкары. Отвод должен завершиться в течение 150 часов с 12.00 23 октября. По завершении этой процедуры в Сирии начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

С 9 октября ВС Турции проводили в Сирии военную антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), чтобы пресечь деятельность курдских вооруженных формирований и созданных с их помощью «спящих» террористических ячеек в регионе.

Целью Анкары в ходе операции также было создание на севере САР зоны безопасности, которая должна стать «защитным поясом» для турецкой границы и куда, по замыслу турецких властей, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. С инициативой создания в Сирии зоны безопасности под международным контролем недавно выступила ФРГ, и стало известно, что «запоздалое» предложение Германии поддержали США.

22 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что операция Турции «прекращается», и уточнил, что сроки ее окончания будут зависеть от договоренностей по отводу курдских бандформирований и вооружений.

1 Организация запрещена на территории РФ.