Президент Египта пригласил частные компании РФ к сотрудничеству в Африке

Сочи, 23 октября. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил частные компании России к сотрудничеству и инвестициям в Африке. Об этом египетский глава заявил в среду на саммите Россия — Африка, который проходит в Сочи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сейчас для этого (инвестиций — прим.ФАН) самое подходящее время», — отметил египетский лидер.

Он призвал российский бизнес принять участие в «финансировании усилий по достижению экономического роста Африки и предоставить ей финансовые гарантии по укреплению ее потенциала».

Ас-Сиси также призвал предоставить африканским странам максимально льготные условия для реализации их проектов.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения между Россией и Египтом.