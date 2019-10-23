Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Президент Египта пригласил частные компании РФ к сотрудничеству в Африке

49
0 Оставить комментарий

Президент Египта пригласил частные компании РФ к сотрудничеству в Африке

Сочи, 23 октября. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил частные компании России к сотрудничеству и инвестициям в Африке. Об этом египетский глава заявил в среду на саммите Россия — Африка, который проходит в Сочи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сейчас для этого (инвестиций — прим.ФАН) самое подходящее время», — отметил египетский лидер.

Он призвал российский бизнес принять участие в «финансировании усилий по достижению экономического роста Африки и предоставить ей финансовые гарантии по укреплению ее потенциала».

Ас-Сиси также призвал предоставить африканским странам максимально льготные условия для реализации их проектов.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения между Россией и Египтом.

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров