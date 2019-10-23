Турция не видит необходимости в новой операции против курдов-террористов в Сирии

Анкара, 23 октября. Турция не видит необходимости в проведении новой операции против курдов-террористов на территории Сирии после достижения соглашения с РФ по сирийскому урегулированию. Об этом говорится в заявлении турецкого оборонного ведомства.

В министерстве обороны Турции отметили, что подписанное в Сочи соглашение включает в себя статьи, которые гарантируют безопасность границ Турции и отвод сил курдских боевиков на 30 километров от турецкой границы.

«На данном этапе больше нет необходимости проводить новую операцию за пределами нынешней зоны действий», — говорится в заявлении министерства, передает Anadolu.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам по итогам шестичасовой встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.

После переговоров Путина и Эрдогана министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что направленная против курдских боевиков турецкая операция «Источник мира» прекращается. Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что сроки окончания антитеррористической операции Анкары будут зависеть от выполнения договоренностей, в первую очередь, «по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений».

Согласно одному из пунктов подписанного в Сочи меморандума, начиная с полудня 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Россия и Турция будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. При этом отвод боевиков и их техники должен быть осуществлен в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

Напомним, с 9 октября Турция проводила в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Как заявлял Реджеп Тайип Эрдоган, целью военных действий является уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. В первую очередь речь идет об освобождении приграничных территорий от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF), которых Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана. Во время боевых действий в Сирии курдские террористы захватили территории на восточном побережье Евфрата. При этом сообщалось, что члены SDF сотрудничали с террористами запрещенной в России организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.