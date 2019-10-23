В Госдуме оценили риски появления искусственного интеллекта и его влияние на рынок труда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на пленарной сессии форума «Открытые инновации» предупредил о необходимости серьезно готовить людей к переобучению в связи с тем, что низкоквалифицированная работа в недалеком будущем отойдет роботам. Новая промышленная революция уже скоро наступит, считает глава правительства, граждане не должны заниматься рутинным механическим трудом, им предстоит занять свои места у пультов управления новыми умными машинами.

Федеральное агентство новостей узнало у члена комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, не грозит ли России новое движение луддитов, какие еще профессии в будущем могут быть отданы на откуп машинам, и не опасаются ли депутаты прихода на их места своих более технологичных версий.

«Я глубоко уверена, что человечество не остановит прогресс — но и прогресс не остановит в своем развитии человечество. Роботизация, стандартизация, механизация, как показывает практика, приводит только к улучшению условий труда человека, увеличению продолжительности его жизни. Давайте вспомним, как приходилось работать человеку в Средние века или даже 150 лет назад в эпоху паровых машин — как изменилась с тех пор его жизнь благодаря научно-техническому прогрессу и развитию технологий!» — поделилась своим мнением Светлана Бессараб.

Она привела в пример труд машиниста: когда только появились первые поезда, им приходилось раскочегаривать топку, наполнять ее углем — это был тяжелый, чрезвычайно вредный труд, сопровождавшийся большим количеством несчастных случаев. Сейчас управление поездом — это полностью механизированный процесс с минимальным участием человека. И со временем автоматизация внедрится во все отрасли.

«Но при этом нельзя забывать, что человек всегда будет контролировать этот процесс, — заметила депутат. — именно он будет управлять машинами и роботами. И государство делает все возможное, чтобы переобучить граждан, наделить их навыками управления новыми умными машинами».

Светлана Бессараб также прокомментировала недавнее заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в котором та выразила уверенность, что труд законотворца не сможет исполнять даже самая умная из нейросетей (которые, к слову, уже умеют «рисовать» объекты, копируя стили самых известных в мире художников).

«Дело ведь даже не в том, что нельзя заменить депутатов на роботов — человека нельзя заменить роботом, а быть народным избранником — то есть представителем людей — может только человек. Только человек может оценить этику, социальную значимость того или иного законопроекта. Машина не может быть настолько эмоционально тонко настроенной, чтобы оценить весь спектр людских взаимоотношений», — подчеркнула Бессараб.

По ее мнению, есть возможность, что когда-нибудь все население сможет напрямую голосовать за законы, просто нажимая какие-нибудь кнопки, но пока что депутатский корпус еще необходим. Тем не менее уже не за горами появление искусственного интеллекта — это вопрос ближайшего десятилетия. Правда, говорить о нем как о заменителе и уж тем более поработителе человека совершенно необоснованно. Скорее, это будет помощник человека в интеллектуальном и творческом труде.