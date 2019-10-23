Ученые нашли связь между псориазом и раком

Вашингтон, 23 октября. Международная группа ученых выяснила, что псориаз может спровоцировать развитие рака кишечника, печени, ротовой полости и других органов.

По данным издания JAMA Dermatology, эксперты Манчестерского университета провели масштабное исследование. Они выявили связь между онкологическими заболеваниями и псориазом, пишет Planet Today.

Псориаз относится к хроническому аутоиммунному заболеванию, которое приводит к нарушению образования клеток кожи. Он часто появляется в области коленей и локтей, на ладонях и стопах в виде чешуйчатых розовых пятен.

У больных псориазом почти в два раза выше риск развития злокачественных новообразований. Чем тяжелее форма псориаза, тем выше шансы развития рака.

Эксперты занялись изучением лекарств от псориаза, они не исключили, что эти медикаменты могут спровоцировать разваитие онкологических заболеваний.

Ранее медики Московской области назвали факторы, которые увеличивают риск развития рака молочной железы. Среди них курение и употребление алкоголя, прием гормональных препаратов.

На развитие рака также влияет вода. Плохо очищенная питьевая вода приводит к появлению раковых клеток в организме.