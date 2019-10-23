Названа причина эвакуации здания Совета Федерации РФ

Москва, 23 октября. Эвакуация прошла в здании Совета Федерации Федерального Собрания РФ в Москве. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, проводилась штатная проверка системы эвакуации.

«Да нормально там все. Сигнал тревоги сработал, но в данном случае эвакуация закончилась, и все возвращаются. Просто сработала сигнальная система по непонятным для меня причинам. Ни пожара, ни задымления нет. Возвращаемся на рабочие места», — рассказал корреспонденту ФАН член Совета Федерации РФ, сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

Уточняется, что в ходе эвакуации остановились лифты. Находящихся в здании людей попросили покинуть рабочие места, взяв с собой необходимые документы.

Напомним, в начале октября прошла эвакуация в здании Госдумы РФ. Тревога так же оказалась учебной.