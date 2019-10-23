Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Названа причина эвакуации здания Совета Федерации РФ

56
0 Оставить комментарий

Названа причина эвакуации здания Совета Федерации РФ

Москва, 23 октября. Эвакуация прошла в здании Совета Федерации Федерального Собрания РФ в Москве. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, проводилась штатная проверка системы эвакуации.

«Да нормально там все. Сигнал тревоги сработал, но в данном случае эвакуация закончилась, и все возвращаются. Просто сработала сигнальная система по непонятным для меня причинам. Ни пожара, ни задымления нет. Возвращаемся на рабочие места», — рассказал корреспонденту ФАН член Совета Федерации РФ, сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

Уточняется, что в ходе эвакуации остановились лифты. Находящихся в здании людей попросили покинуть рабочие места, взяв с собой необходимые документы.

Напомним, в начале октября прошла эвакуация в здании Госдумы РФ. Тревога так же оказалась учебной.

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров