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Минобороны рассказало, как Су-27 встретил американский B-52H над Черным морем

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Минобороны рассказало, как Су-27 встретил американский B-52H над Черным морем

Москва, 23 октября. Российский истребитель сопроводил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе Российской Федерации возле черноморского побережья. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным военного ведомства, это произошло 19 октября. Изначально, указали в Минобороны, при подлете к акватории Черного моря B-52H сопровождали российские истребители.

Когда американское воздушное судно приблизилось к российской государственной границе, его встретил Су-27, который и сопровождал его «на всем участке пролета вдоль границы территориальных вод России на расстоянии примерно 70 километров от нее», следует из сообщения пресс-службы.

Отмечается, что по окончании выполнения задачи Су-27 вернулся на аэродром базирования, расположенный в Крыму.

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Источник: Пресс-служба Минобороны России
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