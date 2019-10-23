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Кобылкин рассказал о сотрудничестве России и Африки в использовании природных ресурсов

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Кобылкин рассказал о сотрудничестве России и Африки в использовании природных ресурсов

Сочи, 23 октября. Россия и Африка похожи не только богатыми природными ресурсами, но и бытовым желанием своих народов — жить лучше, заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на открытии экономического форума Россия — Африка в Сочи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кобылкин напомнил, что весь бизнес в России социально ответственный и призвал российский бизнес более рационально относиться к природным ресурсам страны и «не заиграться на этом направлении», а также уходить в глубокую разработку и развивать другие сегменты экономики, кроме сырьевого.

«Россия обладает огромным потенциалом водных, минеральных, биологических, водных ресурсов, — напомнил Кобылкин. — Это часть нашей экономики, и в огромной части субъектов РФ градообразующими предприятиями являются предприятия сырьевой экономики, они дают и большое количество рабочих мест».

Что касается сотрудничества России и Африки в использовании природных ресурсов, то российские специалисты со времен СССР готовили соответствующих профессионалов для африканского континента: министр вспомнил, как его родители-геофизики участвовали в программах подготовки специалистов по работе за рубежом и работали с африканцами. Кобылкин рассказал о сотрудничестве России и Африки в использовании природных ресурсов. 

«С гордостью могу сказать, что в запасах африканских стран лежат разработки геологической работы советских специалистов, — сказал Кобылкин. — Месторождения, которые сейчас открываются на африканском континенте, обнаружены именно нашими специалистами, этим мы особенно гордимся».

Кобылкин рассказал о сотрудничестве России и Африки в использовании природных ресурсов 

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