Сочи, 23 октября. Россия и Африка похожи не только богатыми природными ресурсами, но и бытовым желанием своих народов — жить лучше, заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на открытии экономического форума Россия — Африка в Сочи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кобылкин напомнил, что весь бизнес в России социально ответственный и призвал российский бизнес более рационально относиться к природным ресурсам страны и «не заиграться на этом направлении», а также уходить в глубокую разработку и развивать другие сегменты экономики, кроме сырьевого.

«Россия обладает огромным потенциалом водных, минеральных, биологических, водных ресурсов, — напомнил Кобылкин. — Это часть нашей экономики, и в огромной части субъектов РФ градообразующими предприятиями являются предприятия сырьевой экономики, они дают и большое количество рабочих мест».

Что касается сотрудничества России и Африки в использовании природных ресурсов, то российские специалисты со времен СССР готовили соответствующих профессионалов для африканского континента: министр вспомнил, как его родители-геофизики участвовали в программах подготовки специалистов по работе за рубежом и работали с африканцами. Кобылкин рассказал о сотрудничестве России и Африки в использовании природных ресурсов.