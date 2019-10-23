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Африканский союз считает Россию одним из главных своих партнеров

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Африканский союз считает Россию одним из главных своих партнеров

Сочи, 23 октября. Россия и Африка могут более динамично сотрудничать во всех секторах экономики, считает комиссар по вопросам инфраструктуры и энергетики, член комиссии Африканского союза Амани Абу-Зеид, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«История отношений африканских стран и России достаточно богата, с момента независимости  мы сотрудничали на международном уровне, - отметила она на открытии форума Россия — Африка. — Но Африка изменилась. И Россия тоже».

Абу-Зеид указала на то, что сейчас в африканских странах набирают силы новые процессы в экономике.

«В частности, мы ощущаем развитие цифровых технологий, которые изменяют секторы экономики. Так, Интернет проникает к нам во все сферы», — отметила она

По ее мнению, все страны континента сейчас принимают экономическую политику, которая направлена на укрепление национальных экономик и привлечение иностранных инвестиций. В числе крепких партнеров они намерены видеть и Россию, именно для этого в эти дни в Сочи проводится масштабный саммит совместно с экономическим форумом.

«С Россией мы сотрудничаем в энергетике, строительстве инфраструктуре, образовании, горнодобывающей промышленности, но уверены, что во всех секторах можем сотрудничать более динамично и выводить нашу работу на новый уровень», — сказала комиссар АС.

Напомним, в прошлом году Африканский союз заявил о создании на континенте самой большой в мире зоны свободной торговли и призвал Россию поучаствовать в этом процессе. Сегодня президент РФ Владимир Путин подтвердил заинтересованность РФ в этом процессе. 

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