Иран поддержал решения Турции и России по освобождению Сирии от курдов-террористов

Тегеран, 23 октября. Иран поддерживает решения президентов Турции и России по урегулированию ситуации в Сирии, частично оккупированной курдами-террористам. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

«Иран приветствует любой шаг, который приведет к сохранению территориальной целостности и укреплению национального суверенитета, а также стабилизации обстановки в регионе», — подчеркнул Мусави.

Также официальный представитель МИД Ирана выразил надежду, что решения президентов Турции и России помогут устранить обеспокоенность Анкары за безопасность.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Анкара ставила цель обезопасить участок, расположенный вдоль турецко-сирийской границы, от курдов-террористов, сотрудничающих с боевиками экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Отметим, что курдские боевики незаконно захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с запрещенной в России ИГИЛ1. На самом деле курды-террористы включали экстремистов в свои ряды и притесняли арабов-суннитов, являющихся коренными жителями оккупированных боевиками территорий.

17 октября Анкара объявила о приостановке операции и дала курдам-террористам 120 часов, чтобы они могли покинуть планируемую зону безопасности, сообщает «Ридус». А 22 октября в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Infox.ru. После встречи лидеров двух государств глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об окончании операции Анкары в Сирии. Кроме того, по итогам переговоров Путин заявил, что Москва и Анкара единогласны в вопросе необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, пишет НСН.

1 Организация запрещена на территории РФ.