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Турция заявила о готовности дать отпор курдам-террористам в Сирии

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Турция заявила о готовности дать отпор курдам-террористам в Сирии

Анкара, 23 октября. Турецкая операция «Источник мира» против курдов-террористов в Сирии приостановлена, но армия республики готова дать отпор боевикам в любой момент. Об этом в среду заявил журналистам руководитель МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Турецкий министр особо отметил, что операция не окончена и Генштаб ВС готов дать отпор курдам «в случае необходимости».

«Если террористы будут где-то проявляться, наши военные вступят с ними в бой. Осталось оружие, схроны, ловушки — все это необходимо зачистить», — передает агентство Anadolu слова главы дипломатического ведомства.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил об окончании военной операции Турции против курдских террористов в САР.

Турецкие власти 9 октября объявили о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. Операция направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом «борьбы» с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). 17 октября Анкара заявила о приостановке военной операции на 120 часов. Операция проводилась с 9 по 22 октября.

Турция заявила о готовности дать отпор курдам-террористам в Сирии

Во вторник, 22 октября, Владимир Путин принял в Сочи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров, которые продолжались почти шесть часов, главы государств приняли меморандум о взаимопонимании между РФ и Турцией.

Согласно одному из пунктов меморандума, начиная в полдень 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы для патрулирования и содействия выводу курдских бандформирований на 30 километров от границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Anadolu
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