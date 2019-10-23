Онколог назвал способы снижения риска заболеть раком

Москва, 23 октября. Можно снизить риск заболевания раком, если контролировать свой вес. Об этом рассказал онколог, доктор медицинских наук и профессор Николай Жуков.

Одним из факторов риска заболеваемости онкологией эксперт назвал лишний вес. По словам Жукова, он заметно увеличивает шансы возникновения злокачественных опухолей.

«Да, это действительно так... Жировая ткань вырабатывает дополнительные порции женских половых гормонов — эстрогенов. И эти избыточные гормоны стимулируют пока еще нормальные клетки женских половых органов к большей активности, делению. Больше делений — больше риска, что при одном из них произойдет поломка», — объяснил эксперт, отвечая на вопрос о том, правда ли лишний вес способен спровоцировать рак.

Он отметил, что и у мужчин, и у женщин проблема избыточного веса значительно повышает риск рака толстой кишки, почек, желудка, поджелудочной железы и печени.

Чтобы не столкнуться с такими проблемами, врач советует вести здоровый образ жизни — употреблять больше пищи, богатой клетчаткой, не курить и не злоупотреблять алкоголем.

Соблюдение этих рекомендаций облегчит задачу контроля веса и, следовательно, снизит риск возникновения онкологии, передает «КП».

Кроме того, чтобы не «заработать» рак, специалист рекомендует держаться подальше от источников канцерогенов, например, химических производств и перегруженных автотрасс, а также отказаться от загара на солнце и тем более в солярии.

В качестве еще одного совета Жуков выделяет соблюдение режима сна и бодрствования.

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