Россия поможет реализовать соглашение между Турцией и Сирией по ликвидации курдов-боевиков

Анкара, 23 октября. Россия выступит посредником в реализации условий Аданского соглашения между Турцией и Сирией по противодействию курдским террористическим формированиям. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, Аданское соглашение имеет силу, однако сирийские власти не имеют возможности его выполнять, так как Дамаск не контролирует часть территории Сирии и не имеет силовых возможностей.

«Так что Россия в этой ситуации возьмет на себя роль посредника и будет способствовать реализации соглашения», — заявил глава МИД Турции в комментарии агентству Anadolu.

Дипломат напомнил, что Аданское соглашение было заключено в 1998 году между Анкарой и Дамаском. Оно предоставляет Турции право преследовать Рабочую партию Курдистана (РПК, признана в Турции террористической) на сирийской территории на глубине до 5 километров.

Накануне состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. По итогам переговоров был принят меморандум, который подтвердил действие Аданского соглашения. Кроме того, лидер двух государств договорились предоставить курдским боевикам 150 часов для выхода из 30-километровой зоны на границе с Турцией.