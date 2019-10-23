Путин и Эрдоган сорвали план Deep State США сохранить оккупацию Сирии курдами-террористами

Длившиеся более шести часов российско-турецкие переговоры на высшем уровне, которые прошли 22 октября в резиденции президента РФ Бочаров Ручей, завершились настоящей сенсацией. В тексте меморандума о взаимопонимании, зачитанном министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу, российская сторона не только поддержала турецкую военную антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских радикалов в Заевфратье, но и фактически заявила о своем присоединении к ней.

Это было настолько невероятно и даже непредставимо для внешней политики России, которой она придерживалась на протяжении вот уже двадцати с лишним лет, что вызвало своего рода шок в зале, где проходила пресс-конференция двух лидеров.

Как, недоумевали иностранные журналисты, Россия внезапно позволила себе выступить с позиций «права сильного», которое до того исповедовали лишь Соединенные Штаты Америки и другие страны «коллективного Запада»? Или же «что-то пошло не так», и случился некий запредельный внешнеполитический форс-мажор? Но какой? Честно говоря, ничего кроме угрозы ядерного удара по Турции здесь в голову не приходило. Но от кого?

Ясно, что это не официальный Вашингтон: Дональд Трамп после тяжелых переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом согласился на вывод американских войск из Рожавы и тем самым дал зеленый свет операции «Источник мира». Впрочем, в истории американской дипломатии зафиксировано множество «ходов» аналогичного характера, и, скажем, провоцирование Саддама Хуссейна на вторжение в Кувейт в 1990 году — всего лишь самый показательный и памятный, но далеко не первый и не последний из них.

Показательно, однако, что тема «Трамп предал курдов» тут же стала «номером один» в топе глобалистских масс-медиа, а главари различных курдских бандформирований засыпали просьбами о помощи и «спасении» весь мир: от Дамаска и Москвы до Парижа и Тель-Авива.

Кстати, именно лидеры Франции и Израиля, двух ядерных держав, сделали самые жесткие антитурецкие заявления в связи с операцией «Источник мира». Так, Эммануэль Макрон призвал исключить Турцию из НАТО. А Биньямин Нетаньяху был еще более лаконичен, назвав действия турецкой стороны «недопустимой агрессией» и пообещав, что Турция «не останется безнаказанной».

Поскольку президент России Владимир Путин накануне встречи с своим турецким коллегой провел телефонные переговоры как раз с лидерами Израиля и Франции, данная гипотеза уже не выглядела абсолютно беспочвенной, а слова российского лидера об «очень острой ситуации» вокруг курдского вопроса приобретали дополнительное измерение.

Здесь самое время вспомнить, что в событиях на Ближнем Востоке в последние недели и месяцы все активнее проявляла себя некая «третья сила», чьи военные и разведывательные возможности, как показали инциденты с танкерами и «атака дронов» на объекты Saudi Aramco 14 сентября, вполне сопоставимы с возможностями крупных держав. И эта «третья сила» все прочнее ассоциируется с американским Deep State — «глубинным государством» и стоящими за ним кругами транснационального финансового капитала, подкрепленными нарастающей фрондой среди американских силовиков. В интересах глобалистов «глубинного государства» — «выход из кризиса через войну», а потому — максимальное раздувание существующих и провоцирование все новых конфликтов.

Отметим также, что перед самым отлетом в Сочи на специально созванной пресс-конференции президент Эрдоган выдвинул ультиматум Вашингтону, потребовав от него выполнения своих обязательств по полному выводу курдских бандформирований за пределы 30-километровой «зоны безопасности». Это заявление также должно рассматриваться в контексте глобальной политики, где подобные ультиматумы от страны калибра Турции в адрес США ранее были невозможны и немыслимы. А теперь это — политическая реальность. Такая же неоспоримая, как «ближневосточный треугольник» в составе России, Ирана и Турции.

Так или иначе, самое главное осталось за рамками «Сочинского меморандума». И это главное озвучил Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов: турецкая операция «Источник мира» завершена, прекращена, ее больше нет! Да, турецкие войска продолжат контролировать восточную треть границы с Сирией и «зону безопасности» глубиной до 32 км вглубь сирийской территории. Но остальные две трети границы с сирийской стороны будут контролироваться правительственными войсками САР совместно с российской военной полицией, которые обеспечат вывод оттуда всех террористических сил, представляющих угрозу для безопасности Турции.

При этом суверенитет Сирии над своими территориями, занятыми турецкими войсками, не подвергается сомнению, и вывод оттуда армии Анкары будет осуществлен по мере политического урегулирования сирийского кризиса.

Таким образом, вопрос об автономии сирийского Курдистана снимается с политической повестки дня. Вся его территория, за исключением турецкой «зоны безопасности», возвращается под контроль официального Дамаска, а курдский террористический фактор перестает быть дополнительным геополитическим козырем в руках американского «глубинного государства». В этом заинтересованы и Эрдоган, и Башар Асад, и даже сам Трамп.

Курдские террористы локализованы — они остались на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор, где продолжают незаконно качать нефть сирийского народа на месторождениях Аль-Омар и Аль-Танак. Но первый шаг в деле разоружения курдских боевиков был сделан вчера.