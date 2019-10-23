Сирия, 23 октября. Президент САР Башар Асад выразил поддержку российско-турецкого меморандума во время переговоров с Владимиром Путиным. Сотрудники ЦПВС доставили гумпомощь в Хаму. Части САА продвигаются вдоль трассы М-4 на севере САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в северной части Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по расположениям исламистов к юго-западу от Алеппо; начали движение по трассе М-4 из Хасаки в Ракку.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по городу Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб; подверглась ответным обстрелам САА в северной части Хамы.

ВС Турции и протурецкие силы: обмениваются ударами с курдскими террористами в северной части Алеппо.

Провинция Латакия

Информационный портал Halab Today TV сообщает о новых столкновениях на линии разграничения сил вооруженной оппозиции и правительственных войск. В ответ на провокационные удары исламистов по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) в районе Курдских гор правительственные войска открыли огонь по расположениям террористического альянса «Тахрир Аш-Шам». Поддержку военнослужащим САА оказывают российские военные самолеты, точечные авиаудары которых пришлись по зонам дислокации «Джебхат Ан-Нусры»1*** на окраинах города Кабана, расположенного недалеко от границы с Хамой.

Провинция Алеппо

Вновь фиксируются перестрелки на окраинах Алеппо. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NeSyria), бойцы проасадовских ополченческих отрядов открыли огонь по военным объектам исламистов вооруженной оппозиции, отряды которых дислоцируются к юго-западу от административного центра провинции.

Между тем Twitter-канал (Step_Agency) заявляет о возобновившихся стычках между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и протурецкими формированиями поблизости от населенного пункта Кафр-Хашер, расположенного южнее города Азаз в северной части провинции. О потерях сторон в живой силе или военной технике на данный момент ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (NurmurodH) сообщает о новом обстреле джихадистами подконтрольных силам САР территорий. На этот раз под огнем оказался город Хан-Шейхун, освобожденный в августе. После очередной провокации исламистов российские ВКС осуществили боевые вылеты в южной части провинции. Согласно информации Twitter-канала (NeSyria), воздушной атаке подверглись укрепрайоны террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры», недалеко от населенных пунктов Маарет-Хурма и Тель Ан-Нар. Сведения о нанесенном радикалам уроне пока выясняются.

Провинция Ракка

Стало известно о том, что правительственные подразделения уже начали продвигаться по трассе М-4 вдоль районов, ранее зачищенных турецкими войсками при поддержке союзников. Отмечается, что части Сирийской арабской армии (САА) передислоцируют свои силы со стороны города Тель-Тамр в Хасаке в направлении Айн-Иссы. Напомним, это происходит в рамках меморандума, соглашение о заключении которого было достигнуто в ходе более чем шестичасовых переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшихся накануне в Сочи.

Провинция Хама

В Хаму была направлена новая партия гумпомощи от российского Центра по примирению враждующих сторон. В соответствии с данными информационного бюллетеня ЦПВС, гуманитарный груз был доставлен в населенный пункт Рабау. 500 продовольственных наборов общим весом почти в 2,5 тонны были распределены среди нуждающихся жителей.

Тем временем исламисты в очередной раз обстреляли освобожденные правительственными войсками районы на границах «Большого Идлиба». В ответ артиллерия сирийской армии ударила по местам базирования радикалов поблизости от города Джубб-Сулейман и Аль-Хаваш.

Провинция Хасака

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о телефонных переговорах между Владимиром Путиным и Башаром Асадом, в ходе которых были оговорены основные положения меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией, заключенного накануне. Отмечается, что глава Сирийской Арабской Республики (САР) выразил поддержку принятых решений, а также заявил о готовности пограничных войск САА к совместному патрулированию приграничной зоны с сотрудниками российской военной полиции. Напомним, в рамках российско-турецкого соглашения, объединенные силы союзников приступили к работе на границе САР сегодня с 12.00. Это позволит избежать кровопролитных столкновений между курдскими боевиками и вооруженными силами Турции, поддерживаемых союзными им сирийскими формированиями. Террористы Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) должны покинуть оккупированные ими территории в 30 километров от турецкой границы в течение 150 часов.

1 Организация запрещена на территории РФ.