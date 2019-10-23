Ас-Сиси назвал Россию надежным партнером в Африке

Сочи, 23 октября. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир рассматривает Россию как надежного партнера в Африке, в том числе в сфере развития энергетики, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы рассматриваем российскую сторону как надежного партнера африканского континента», — сказал ас-Сиси в ходе двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Египта выразил надежду на то, что Россия будет работать в Африке во всех сферах, в том числе в развитии и финансировании проектов инфраструктуры, энергетической сфере и в строительстве дорог. Президент Египта также пригласил Путина на церемонию начала строительства АЭС эд-Дабаа.

Напомним, саммит Россия – Африка стартовал в Сочи в среду, 23 октября. Он продлится два дня. Параллельно с ним проходит большой экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки. На церемонии открытия форума выступили президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

В рамках саммита Путин отметил заинтересованность Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в совместных проектах России и Египта. Российский лидер добавил, что Москва и Каир работают над реализацией ряда проектов, в том числе над созданием промышленной зоны в Египте. Путин сообщил, что Россия намерена вложить 190 млн долларов в развитие инфраструктуры и привлечь до 7 млрд долларов.