Путин и ас-Сиси договорились продолжать работу над возобновлением авиасообщения

Сочи, 23 октября. Президент РФ Владимир Путин и лидер Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси в ходе переговоров в Сочи договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами, чтобы выйти на конкретные сроки, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем лайнера российской авиакомпании «Когалымавиа». Самолет выполнял рейс из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Жертвами авиакатастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. 11 апреля минувшего года состоялся первый рейс из Москву в столицу Египта.