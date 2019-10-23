Благотворительную раздачу продуктов могут освободить от налогов в России

Москва, 23 октября. Производителей продуктов могут освободить от налога на прибыль и НДС на товары, которые направляются в качестве благотворительной помощи. Законопроект внесли в Госдуму, сообщил депутат Олег Николаев.

Член комитета по экономической политике Олег Николаев пояснил, что в настоящее время производители обязаны платить налоги, если хотят направить товары на благотворительность. Не желая нести дополнительные расходы, они выбрасывают продукты на свалку.

По словам депутата, раньше многие предприниматели передавали продукты, срок годности которых не прошел, в монастыри, социальные службы. Однако эти товары подлежат уплате налогов.

Николаев добавил, что в стране выбрасывают не менее 17 млн тонн продуктов. Ожидается, что после принятия нового закона ситуация изменится.

Проект закона представлен в черновом варианте, рабочая группа обсуждает его с представителями профильных ведомств, пишет «Парламентская газета».

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