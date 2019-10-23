РФ списала более 20 млрд долларов задолженности странам Африки, сообщил Путин

Сочи, 23 октября. Россия списала задолженности стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума Россия — Африка в Сочи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов», — сказал Владимир Путин.

Ранее российский лидер отметил, что Москва приветствует создание зоны свободной торговли в Африке. По его словам, сейчас Африканский континент становится одним из центров роста мировой экономики.

Напомним, в Сочи 23 октября в парке науки и искусства «Сириус» стартовал форум Россия — Африка. На церемонии открытия мероприятия выступают президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Сообщалось, что в рамках мероприятий форума Россия и Африка обсудят в том числе вопросы гуманитарного сотрудничества в сфере развития человеческого капитала, социальных программ и здравоохранения