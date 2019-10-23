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Путин назвал российскую вакцину против Эболы самой эффективной в мире

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Путин назвал российскую вакцину против Эболы самой эффективной в мире

Сочи, 23 октября. Россия одной из первых отреагировала на борьбу с лихорадкой Эбола, отечественная вакцина оказалась самой эффективной в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии саммита Россия — Африка в Сочи.

Глава государства отметил, что Москва наладила благополучное сотрудничество со странами Африки в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. Так, по его словам, в Гвинее работает российский научный центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, открытый два года назад, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наша страна одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней свыше 60 млн долларов. И нужно сказать, что вакцина оказалась очень эффективной, на мой взгляд, самой лучшей в мире», — резюмировал лидер РФ.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что работа российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее помогла победить эпидемию в африканской стране. Как отметили эксперты, несмотря на то, что на сегодняшний день эпидемия Эболы побеждена, лабораторные модули Роспотребнадзора продолжают действовать.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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