Россия приветствует создание зоны свободной торговли с Африкой, заявил Путин

Сочи, 23 октября. Россия приветствует создание зоны свободной торговли в Африке, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме Россия — Африка в Сочи.

По его мнению, сейчас Африканский континент становится одним из центров роста мировой экономики.

«Африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса.По оценкам экспертов к 2050 году ВВП африканских государств составит 29 триллионов долларов», — отметил российский лидер.

Путин уточнил, что за пять лет товарооборот между РФ и Африканским континентом превысил 20 миллиардов долларов. Однако, как подчеркнул президент РФ, по его мнению, этого мало

«Из этих 20 миллиардов 7,7 — это только торговля с Египтом. А в Африке много потенциальных партнеров», — добавил он.

Глава РФ также указал на то, что Россия сотрудничает с африканскими странами не только в сырьевой сфере.

«Оружие поставляем на 15 миллиардов а сельхозпродукции продукции — на 25 миллиардов. Все это позволяет рассчитывать на дальнейший рост торговли. В ближайшие пять лет мы должны удвоить товарооборот минимум», — подчеркнул Путин.

Кроме того, он указал на сотрудничество России и Африки в рамках международной организации гражданской обороны, в рамках ВОЗ.