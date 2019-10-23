Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки систем С-400

Москва, 23 октября. Российская и турецкая стороны обсуждают дополнительные поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Об этом рассказал в среду журналистам руководитель Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Глава ведомства отметил, что на данный момент Москва и Анкара обсуждают «опцион, финансовую модель, а также сроки поставок».

«На завершающем этапе уже программа локализации», — уточнил Михеев, однако не стал раскрывать нюансы относительно вопроса локализации производства по договору на поставку С-400 Турции.

Помимо этого, указал глава ведомства, российские военнослужащие обучают турецких коллег работе с той техникой, которая уже была поставлена, сообщает «Интерфакс».

Прошлым летом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предполагает частичную передачу наработок.

Напомним, 19 октября вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о высокой вероятности нового соглашения на поставку Турции С-400.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что турецкая операция «Источник мира», проводимая в Сирии против курдских террористов, прекращается.

Турецкие власти 9 октября объявили о старте военной операции на севере Сирии, которая направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом якобы «борьбы» с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). 17 октября турецкая сторона объявила о временной приостановке военной операции на 120 часов.

Во вторник Владимир Путин принял в сочинской резиденции своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. По окончании переговоров, которые продолжались почти шесть часов, главы государств приняли меморандум о взаимопонимании между Москвой и Анкарой.

Согласно одному из пунктов меморандума, начиная в 12.00 (по московскому времени) 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выходу курдских бандитских формирований и выводу их вооружения на 30 километров от границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.