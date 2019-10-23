Россия и Турция продолжат патрулирование в Сирии до полного отхода курдов-террористов

Анкара, 23 октября. Россия и Турция будут продолжать патрулирование в сирийской зоне безопасности до полного отхода курдов-террористов. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Глава турецкого дипведомства прокомментировал российского-турецкий меморандум по Сирии, составленный по итогам сочинской встречи лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Чавушоглу отметил, что совместное российско-турецкое патрулирование в сирийской зоне безопасности не ограничено по времени.

«Оно будет продолжаться до полного урегулирования», — сказал он.

Напомним, 22 октября в Сочи президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.

В нем отмечается, что Россия окажет содействие в реализации Аданского соглашения по режиму границы между Турцией и Сирией, а также фиксируется, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы.

Силы России и Турции будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. При этом отвод боевиков и их техники должен быть осуществлен в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

С 9 октября Турция проводила в Сирии военную антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), чтобы пресечь деятельность курдских вооруженных формирований и созданных с их помощью «спящих» террористических ячеек в регионе. 22 октября Турция заявила о прекращении операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.