Эритрея заинтересовалась покупкой у РФ ракетных катеров, вертолетов и стрелкового оружия

Сочи, 23 октября. Эритрея заинтересована в возобновлении полноценного военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией и хотела бы закупить у РФ ракетные катера, вертолеты и стрелковое оружие. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Анатолий Пунчук на полях форума Россия — Африка в Сочи.

Он напомнил, что Эритрея достигла мирного соглашения с эфиопской стороной, после чего с Асмары были сняты международные санкции.

«Они заинтересованы в закупках вооружений: ракетные катера, вертолеты, стрелковое оружие», — сказал Анатолий Пунчук в беседе с РИА Новости.

По его словам, Россия и Эритрея активизировали обмен делегациями, и по итогам встреч планируется сформулировать предложение на закупку российской техники.

В ноябре 2018 года Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за резолюцию, в соответствии с которой с Эритреи были сняты санкции на поставки оружия, а также санкции на заграничные поездки, замораживание активов и еще ряд других ограничений. Впоследствии президент России Владимир Путин отменил запрет на поставки оружия Эритрее.

Напомним, в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи 23 октября стартовал форум Россия — Африка. Параллельно с ним проходит экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в рамках мероприятий в Сочи Россия и Африка отдельно обсудят вопросы гуманитарного сотрудничества в сфере развития человеческого капитала, социальных программ и здравоохранения.