СК РФ задержал участника перестрелки в Ростовской области, подозреваемого в убийстве

Ростов-на-Дону, 23 октября. Задержан один из подозреваемых в убийстве, произошедшем в ходе перестрелки фермеров в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону.

Напомним, перестрелка состоялась 22 октября на хуторе Чернозубов Орловского района. В ходе конфликта погибли пять человек, еще двое были госпитализированы с ранениями, пишет НСН.

Одним из подозреваемых в убийстве стал 39-летний местный житель. Остальные подозреваемые находятся в розыске. По предварительной версии, участники конфликта выясняли вопрос о собственнике пастбища, сообщает «ФедералПресс». Расследование уголовного дела продолжается.

По данным телеканала «360», конфликт по поводу установления владельца земельных участков для выпаса скота разгорелся между членами двух местных семей еще 10 лет назад. Стороны неоднократно обращались в суд, однако в итоге попытались решить вопрос с помощью оружия. Как рассказали местные жители, в своих разборках семьи и ранее неоднократно доходили до применения физической силы.