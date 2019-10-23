Палецкис усомнился в преступлении СССР в 1991 году против Литвы, и оставлен в тюрьме

Бывший высокопоставленный литовский дипломат Альгирдас Палецкис, награжденный в начале 2000-х французским орденом Почетного легиона и орденом «За заслуги перед Литвой», вот уже год находится в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России. 22 октября Каунасский суд продлил бывшему лидеру «Социалистического народного фронта» срок заключения в тюрьме еще на два месяца. Для жутко исхудавшего Палецкиса, напоминающего узника концлагеря, это может стать смертным приговором.

Корреспондент Федерального агентства новостей взял интервью у председателя Латвийского антинацистского комитета Алексея Шарипова, который организовывал 21 октября митинг-пикет у посольства Литвы в Риге за освобождение Альгирдаса Палецкиса. Они обсудили причины, по которым литовского оппозиционера гнобят в тюрьме.

Палецкис выдал страшную тайну: «Свои стреляли в своих»

Напомню, накануне решения Каунасского суда в Кишиневе, Таллине, Минске и Риге прошли акции в защиту литовского политика и публициста, посягнувшего еще в 2011 году на краеугольный камень литовской независимости и заявившего, что во время событий 31 января 1991 года у вильнюсской телебашни не советские военные убили 15 человек, а «свои стреляли в своих». Палецкиса уже за это в 2012-2013 годах судили и приговорили к штрафу в размере около 3 тысяч евро. Но перед готовившимся много лет заочным судом над бывшими руководителями СССР по делу 13 января, который стремились сделать громким и показательным, Палецкис понадобился вновь. В октябре 2018 года его арестовали, но известно это стало совершенно случайно, в связи с арестом 18 декабря 2018 года еще одного российского «шпиона» — 71-летнего историка Валерия Иванова, гражданина России, но уроженца Каунаса.

Иванов, председатель Союза русских литераторов и художников Вильнюса, еще в 1997 году был приговорен к году заключения «за клевету на жертв 13 января 1991 года» в книге «Литовская тюрьма». В ней он утверждал, что жертвы хотя и были, но советская армия в Вильнюсе не убила ни одного защитника телебашни.

На сей раз у Иванова при обыске дома обнаружили ружье — «шпионаж» ведь в суде могут и не доказать…

В пресс-конференции в связи с арестом «русского шпиона» Иванова (фамилия обязывает!) участвовали генпрокурор и директор департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы. Тогда-то и выяснилось, что с Ивановым задержаны еще несколько человек, а Палецкис так и вообще сидит с октября. Этакая шпионская сеть, по поводу которой можно устроить громкий процесс в духе тех, какие уже бывали в прошлом веке.

Правда, 19 декабря 2018 года после вмешательства посольства России в Вильнюсе Иванова выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде, а вот Палецкис остался сидеть…

Корреспондент ФАН поинтересовался у Алексея Шарипова, надеялись ли его соратники на то, что Альгирдаса освободят, проводя пикет у посольства Литвы в Риге 21 октября.

«К сожалению, особой надежды не было, потому что человека уже год держали в тюрьме по надуманному предлогу. И в этом деле с самого начала, со дня задержания, все было очень странно. О том, что Палецкис арестован, мы узнали лишь спустя два месяца! Столько времени это дело, по сути, было закрыто и для СМИ, и для нас — друзей-соратников. У родных Альгирдаса взяли подписку о том, что они не имеют права разглашать ничего о деле. Это что за такая секретность? Палецкис никогда не владел никакими государственными секретами», — отметил лидер Латвийского антинацистского комитета.

Как же не владел, когда он открыл самый главный секрет, когда в 2011 году в интервью Литовскому радио заявил, что «свои стреляли в своих», напомнил корреспондент ФАН. Это то, на чем зиждился фундамент обвинений в «советской агрессии». После заявления Палецкиса стали появляться книги воспоминаний участников тех событий, которые косвенно подтверждали сказанное публицистом и бывшим депутатом Сейма Литвы.

«Согласен. Он разбил в пух и прах главный миф, на котором основано литовское государство: о том, что советская армия, КГБ сделали все, чтобы уничтожить ростки новой литовской независимости. Но нам казалось, что прежнее дело закрыто. В суде первой инстанции он вообще победил. И только во втором и третьем судах Палецкис по тому старому делу проиграл. Получается, что спустя несколько лет Литовское государство вновь вернулось к этому делу и пытается добить человека, несмотря на то, что он уже понес наказание», — соглашается собеседник.

Алексей Шарипов подчеркивает, что Палецкис не уголовник-рецидивист, чтобы его держать за решеткой, да еще столько времени.

«Он — семьянин, в предыдущие годы отошел от активной общественной деятельности, но почему-то опять понадобился властям. Для нас вообще его задержание было как гром среди ясного неба. Причина одна: возобновление старого дела, но под другим предлогом — шпиономании, которая охватила в последнее время все прибалтийские страны. Если при сталинском режиме судили шпионов всех разведок мира, то сейчас в странах Балтии все неугодные люди являются шпионами России. Это — прикрытие для борьбы с инакомыслящими», — отмечает собеседник ФАН.

Палецкис мешал обвинить госдеятелей СССР в преступлении против человечности.

Корреспондент ФАН заметил, что дело Палецкиса не случайно возникло вновь, ведь оно совпало с судебным процессом, который вела Литовская республика против бывших руководителей СССР — партийных и военных деятелей. Как известно, 27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд обвинил десятки граждан России, Украины и Белоруссии в осуществлении «советской агрессии», в частности, признал бывшего министра обороны СССР, 94-летнего Маршала СССР Дмитрия Язова и многих других советских должностных лиц виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года.

Язова заочно приговорили к 10 годам тюремного заключения. Бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик получил 14 лет тюрьмы, бывший офицер КГБ Михаил Головатов — 12 лет лишения свободы. Как же было в такой ситуации не закрыть Палецкиса, который из-под этих обвинений в буквальном смысле выбивает табуретку. И ведь Альгирдас не «какой-то там русский», а плоть от плоти литовской политической элиты.

«В том-то и дело, что это — единственный случай в странах Балтии, когда человек, будучи представителем этой элиты (его отец был евродепутатом от Литвы, а дед — председателем президиума Верховного Совета Литовской ССР), выступал против притеснения русских, занимал конкретную антифашистскую позицию и покусился на самое главное — на миф, на котором основана литовская независимость», — добавляет Алексей Шарипов.

По количеству жертв 13 января 1991 года, конечно, не Евромайдан в Киеве с его «небесной сотней» отстрелянных снайперами людей, но в те годы и 15 человек погибших было через край, замечает корреспондент ФАН. Проглядываются элементы «цветных революций», которые проводили и проводят спецслужбы известных стран.

«В случае с Палецкисом понятно, чего добиваются литовские спецслужбы и литовская прокуратура — максимально затягивая следствие, организовать какой-то масштабный процесс, в котором показать, что Альгирдас работал не просто против Литвы, а выступал за страну, которая является врагом Литовского государства. Они будут ему продлевать срок вплоть до 18 месяцев, в течение которых человека можно держать в тюрьме до суда во время предварительного следствия. Как такового, насколько я понимаю, дела нет, поэтому они вынуждены давить на Палецкиса содержанием его в тюрьме», — объясняет Шарипов.

Не случаен и тот факт, что спецслужбы Литвы 22 октября провели обыск у соратника Палецкиса, нынешнего лидера «Социалистического народного фронта» Гедрюса Грабаускаса, напомнил корреспондент ФАН.

«Это человек, который организовывал акции в Литве в защиту Палецкиса, — уточняет Алексей Шарипов. — Подобное происходило неоднократно, против него заводили дела. Как и против депутата Клайпедского горсовета Вячеслава Титова, который тоже попал в мясорубку (его заставили сложить мандат лишь за то, что он посмел возмутиться, что в Клайпеде собираются установить памятник Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу, одному из лидеров литовских «лесных братьев». — Прим. ФАН). В Литве показывают, что они жестко относятся к тем, кто выступает против, как им кажется, их независимости. Хотя каждый человек имеет право на свое мнение. Однако «инакомыслить» в Литве просто опасно».

В одном из недавних писем из тюрьмы депутату Европарламента от Латвии и сопредседателю «Русского союза Латвии» Татьяне Жданок Альгирдас Палецкис написал: «Если 13 января — табу, то пусть это объявят. Если русские — прокаженные, пусть тоже это объявят. Но я по профессии журналист и имею право проводить расследования любых тем. Встречаться со всеми, кому есть что сказать».