Анкара не возражает против вхождения курдов в органы местного управления на севере Сирии

Анкара, 23 октября. Турецкая сторона не видит проблемы в участии сирийских курдов в управлении на местном уровне на севере Сирии в районах, где это обосновано. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с журналистами информационного агентства Anadolu.

«Управление в зоне безопасности на севере Сирии будет осуществлять местное население. В районах, где живет много наших курдских братьев, в руководстве будут они. В этом вопросе у нас нет возражений», — отметил турецкий министр.

Главное, как подчеркнул руководитель МИД, чтобы вышли все курдские террористы.

Напомним, на прошлой неделе лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский вице-президент Майк Пенс достигли соглашения о временной приостановке военной антитеррористической операции турецких ВС в Сирии на 120 часов. За это время курдские террористы должны были покинуть обозначенную 30-километровую зону безопасности. Турция пригрозила, что продолжит операцию до полной ликвидации бандформирований, если курды-террористы не покинут территории в обозначенные сроки.

Во время переговоров в Сочи 22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли соглашений о том, что курды-террористы должны будут отойти вглубь Сирии на 30 километров в течение 150 часов, начиная с полудня (по московскому времени) 23 октября.

По окончании встречи лидеров двух стран глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об окончании турецкой операции против курдов-террористов на севере САР.

Генштаб ВС Турции 9 октября начал в Сирии антитеррористическую операцию, направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), чтобы пресечь деятельность курдских боевиков и созданных с их помощью «спящих» экстремистских ячеек в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.