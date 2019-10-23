Подписчики высмеяли Рудковскую за видео с голубем

Москва, 23 октября. Известный российский продюсер Яна Рудковская опубликовала в Сети видеозапись со съемок с голубем. В Сети не оценили неоднозначный образ звезды.

Рудковская предстала на фотосессии в странном образе: обычно продюсер выбирает элегантные женственные наряда, но в этот раз Рудковская примерила мужской пиджак и кожаную юбку. Изюминкой фотосессии стал голубь на плече продюсера.

Рудковская отметила в подписи к видео, что сниматься с голубем — не так легко, как можно было предположить.

«Если кто-то думает, что сниматься с голубями — это легко и просто, то глубоко ошибаются», — написала Рудковская.

Пользователи Сети не оценили стараний продюсера. Комментаторы сочли неудачным образ звезды, обратив внимание на висящие волосы.

«Выглядите ужасно, без обид. Вечерние платья — ваш идеальный образ», — написала marina.15.11.

Кроме того, подписчики высмеяли «титанические» усилия Рудковской, которые она потратила на фотосъемку.

«Это очень и очень нелегко, куда шахтерам до такого титанического труда как у вас, бедная вы», — написала belkablondie.

«Голубь какнул в конце?» – уточнил пользователь, комментарий которого был удален, пишут «Дни.ру».

Рудковская поделилась своим опытом с участниками семинара. При обсуждении своего развода телеведущая едва смогла сдержать слезы. 44-летняя Рудковская, выступая перед поклонниками, вспомнила детали развода с Виктором Батуриным. По словам известного продюсера, бракоразводный процесс прошел для нее крайне тяжело.