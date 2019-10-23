Письмо Эрдогану: Трамп открыл новую страницу дипломатии. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

О новых выходках Трампа, поглощающей Европу и США толерантности, а также об истинной западной свободе слова расскажет журналист Александр Малькевич в новом выпуске «Слово на свободе».

Трамп открыл новую страницу в мировой дипломатии

На минувшей неделе Трамп вообще жег не переставая. Например, знаменитое письмо, которое он отправил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. И тем самым еще одну страницу открыл в мировой дипломатии и в мировом политесе, показал нам новые грани американщины. Потому что это вот письмо, которое начинается со слов: «Слушай, дорогой Реджеп, я предлагаю тебе заключить отличную сделку» — это американский дипломатический новояз. Ну и конечно эти финальные абзацы о том, что: «Хватит строить из себя крутого, не будь дураком, прими правильное решение, я позже тебе позвоню. Дональд».

Подобное письмо, которое отправляют на бланке… Это, конечно, очень серьезно. Но я неоднократно повторяю — мы должны быть благодарны Трампу за то, что он отбросил все эти условности, он говорит все по-простому. «Слушай, президент, а давай сделку заключим — выгодную! Тебе плюс, мне плюс. А потом поедем ко мне на гольф-поле, на мой курорт, в отель, там отдохнем. Твой бюджет оплатит, а потом я об этом напишу в Twitter. И 65 миллионов моих читателей узнают, какие мы крутые ребята».

«Давайте помолимся за Нэнси Пелоси»

Кстати по поводу Twitter. Я читаю почти постоянно все эти выкрутасы и чудеса Дональда Трампа, но на прошлой неделе он обессмертил вновь себя в моих глазах шедевром, посвященным Ненси Пелоси, спикеру Палаты представителей Конгресса США. Понятно, они ненавидят друг друга. Пелоси все разжигает огонь импичмента…

У них было совещание в Белом доме, посвященное выводу американских войск из Сирии. Там, конечно, начался скандал, мнения разделились. Представители демократов говорят, что Трамп якобы впал в истерику, начал Пелоси оскорблять. Назвал ее третьесортным политиком, она встала, вспылила и ушла. И дальше мы читаем такой твит. Я хочу, чтобы вы насладились высоким стилем американского президента. «Нэнси Пелоси срочно нужна помощь. Либо у нее что-то не так с крышей, либо она просто не любит нашу Великую страну. Сегодня она полностью пошла в разнос в Белом доме, и на это было грустно смотреть. Прошу вас, давайте помолимся за Нэнси Пелоси, поскольку она очень больна».

Понимаете, это президент США, президент страны пишет о человеке, который по иерархии формально является третьим человеком в его стране. «Давайте вместе помолимся, она очень больна, нужна срочная помощь», выражения про крышу и остальное. Еще раз, это — высокий стиль, это реалии американские, страны, которая кого-то поучает. Ну как поучает… Вот так вот, в Twitter. Представляете, 2019 год на дворе. Мировая политика.

Новое слово в пропаганде

Еще немножко о свободе слова. Так как большинство грязи льется на Трампа через канал MSNBC, я тут посмотрел, как они освещают пресс-конференции Трампа. Новое слово в пропаганде! Прямой эфир. Трамп дает пресс-конференцию, и что-то рассказывает. И конечно, любимый кусок — он полощет Байдена, Украину, коррупцию, сына Байдена. Эта пресс-конференция идет в режиме Live, и тут в кадр вылезает ведущий и говорит: «Простите, но я вынужден вмешаться. Президент говорит неправду». И начинает поверх этого комментировать.

То есть я для себя уже построил определение о том, что американская журналистика постоянно пробивает дно. И этот процесс продолжается. Знаете, есть такая шутка: «мы думали, что достигли дна, но неожиданно снизу постучали». Так и здесь, каждый раз что-то новое для себя узнаешь. В принципе, это могут взять на вооружение не только другие американские журналисты, но и в целом западные СМИ. Идет пресс-конференция каких-то мировых лидеров, и можно всегда поверх в студии включиться и сказать: «Вы знаете, тут президент такой-то страны то-то говорит, но Я хочу ВАМ сообщить, я, Джон Пупкин, что то, что сейчас говорят эти мировые лидеры — это все ерунда, это все неправда. Вы им не верьте, верьте мне, потому что я, Джон Пупкин, истина в последней инстанции». Учитесь! Американская школа журналистики. Это круто.

Расизм наоборот

Еще одна глубина глубин, но со слегка иной стороны. Известная конгрессвумен-демократ Рашида Тэлиб, палестинка, наводила шухер в Детройте. Устроила выволочку начальнику Отдела полиции Детройта. Она сообщила ему: «Вот смотрите, у вас есть отдел по распознаванию лиц. Я считаю, что на работу туда нужно нанимать только чернокожих, потому что если ты не афроамериканец, то ты считаешь, что все афроамериканцы выглядят одинаково».

Там, понятно, сейчас медийная волна. Это тоже путь, по которому идет Америка, зашкаливающая толерантность. Приходим к тому, что работать с черными могут только черные, поэтому в эти сферы не пускаем белых. И вообще, по словам Тэлиб, Детройт — на 80% черный город. Всех поздравляю тогда, ребята, так держать. Америка встает с колен.

Трансмигрант

Но вскоре, может быть, и не только Америка встанет. Теперь я перемещаюсь в Европу, и тоже к вопросу о толерантности. Британские ученые определи новый гендер, новый пол. Готовы? Трансмигрант. Более того, они уже одного такого паренька, 22 лет, по имени Давит, нашли.

Что такое трансмигрант? Это человек с неправильной национальностью — друзья, это очень важно, возьмите на вооружение – вам может пригодиться, если вы захотите разобраться в новых европейских культурных традициях. Дело в том что Давит родился в СУДАНСКОМ теле. Ну и в Судане заодно тоже. Но он всегда знал, что он немец. Понимаете? «Давит, мы несем тебе паспорт — паспорт гражданина Германии. Потому что, как говорят британские ученые, человек, признанный трансмигрантом, должен автоматически получать гражданство своего ментального государства». Мне кажется, это просто отлично.

Звучит пока как шутка, как дикость, это пока единичный случай, но британские ученые, которым нечего делать, я чувствую, в ближайшие годы мощно поработают, и трансмигранты заполонят наш мир. К сожалению, пока не вижу тех механизмов, которые могли бы эту бредятину на просторах Европы остановить.