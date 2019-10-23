Россия и Африка после паузы вывели отношения на новый уровень, заявил Орешкин

Сочи, 23 октября. Россия готова вместе с Африкой активно претворять в жизнь проекты, направленные на повышение качества жизни жителей африканского континента, заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Для этого, по словам министра, у России есть все необходимые ресурсы.

«За 10-15 лет Россия накопила большое количество компетенций в разных сферах – человеческий капитал, цифровые технологии, развитие инфраструктура, сельское хозяйство, геологические разработки», — перечислил он, выступая на форуме Россия — Африка в Сочи.

По мнению Орешкина, сейчас после паузы в отношениях с Африкой наступил период, когда сходятся два новых тренда – развитие российских компетенций и трансформации африканских стран в инфраструктуре, цифровизации, человеческом капитале. При этом, как отметил министр, «тот уровень отношений, который достигнут сейчас, не раскрывает всего потенциала».

Напомним, возможные сферы для взаимного сотрудничества Россия и Африка обсудят на форуме в Сочи 23 и 24 октября. Со стороны африканских стран на мероприятие приехало около 3000 бизнесменов.