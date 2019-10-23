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В Триполи остаются двое задержанных террористами ПНС Ливии россиян

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В Триполи остаются двое задержанных террористами ПНС Ливии россиян

Сочи, 23 октября. Террористы из Правительства национального согласия (ПНС) удерживают двух россиян, заявил руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

По его словам, на территории Ливии остаются двое россиян, которых обвиняют в якобы попытке повлиять на выборы в государстве. В Триполи остаются двое задержанных террористами ПНС Ливии россиян. 

«Есть только двое россиян в Ливии, которые были задержаны недавно в связи с якобы вмешательством в выборы. Все», — подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, в 2011 году в Ливии воцарился политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. Сейчас в государстве действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, назначенным по инициативе Запада и ведущим преступную деятельность. Основная часть Ливии находится под контролем избранной народом Палаты представителей и Ливийской национальной армии под управлением фельдмаршала Халифы Хафтара. На подконтрольной ПНС территории процветает хаос и бандитизм.

В ночь с 16 на 17 мая 2019 года двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалеев и его переводчик Самер Суэйфан, были задержаны структурами Правительства национального согласия.

Известно, что ученые въехали на территорию Ливии законно, с соблюдением всех дипломатических, пограничных и таможенных норм. Они вели научную работу для Фонда защиты национальных ценностей. При этом третий участник группы, Александр Прокофьев, после завершения командировки смог беспрепятственно покинуть территорию государства. Позже оставшиеся в Ливии двое сотрудников перестали выходить на связь с руководством фонда.

В ситуацию пыталось вмешаться российское министерство иностранных дел, общественные организации и политики России, однако пока освободить ученых не удалось. Сейчас они находятся в тюрьме «Митига» в плохих условиях.

В Триполи остаются двое задержанных террористами ПНС Ливии россиян

 

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Источник: РИА Новости
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