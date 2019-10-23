Сочи, 23 октября. Террористы из Правительства национального согласия (ПНС) удерживают двух россиян, заявил руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

По его словам, на территории Ливии остаются двое россиян, которых обвиняют в якобы попытке повлиять на выборы в государстве. В Триполи остаются двое задержанных террористами ПНС Ливии россиян.

«Есть только двое россиян в Ливии, которые были задержаны недавно в связи с якобы вмешательством в выборы. Все», — подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, в 2011 году в Ливии воцарился политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. Сейчас в государстве действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, назначенным по инициативе Запада и ведущим преступную деятельность. Основная часть Ливии находится под контролем избранной народом Палаты представителей и Ливийской национальной армии под управлением фельдмаршала Халифы Хафтара. На подконтрольной ПНС территории процветает хаос и бандитизм.

В ночь с 16 на 17 мая 2019 года двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалеев и его переводчик Самер Суэйфан, были задержаны структурами Правительства национального согласия.

Известно, что ученые въехали на территорию Ливии законно, с соблюдением всех дипломатических, пограничных и таможенных норм. Они вели научную работу для Фонда защиты национальных ценностей. При этом третий участник группы, Александр Прокофьев, после завершения командировки смог беспрепятственно покинуть территорию государства. Позже оставшиеся в Ливии двое сотрудников перестали выходить на связь с руководством фонда.

В ситуацию пыталось вмешаться российское министерство иностранных дел, общественные организации и политики России, однако пока освободить ученых не удалось. Сейчас они находятся в тюрьме «Митига» в плохих условиях.