Россия и Нигер заключили контракт на поставку 12 вертолетов Ми-35

Сочи, 23 октября. Россия и Нигер заключили контракт на поставку 12 боевых вертолетов Ми-35, об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук в ходе форума Россия — Африка.

«Контракт подписан — 12 вертолетов, контракт ведется», — сказал Пунчук.

Ми‑35 является модернизированной версией Ми-24, это универсальный и надежный вертолет, который может применяться как боевой, так и как транспортный или санитарный.

Напомним, в сентябре глава МИД Нигера Калла Анкурао говорил о том, что Нигер заинтересован в российских вооружениях, отмечая, что РФ делает привлекательные предложения, которые выгодно отличаются от того, что предлагают другие поставщики.

По итогам переговоров с Анкуаро министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и Нигер имеют хорошие перспективы сотрудничества в военно-технической сфере (ВТС).

23 октября в Сочи стартовал экономический форум Россия — Африка, на полях которого участники обсудят вопросы безопасности африканского региона. В качестве ключевых тем для обсуждения запланированы, в частности, способы своевременного предупреждения возможных угроз, защита государственной границы и крупных объектов государственной важности, а также оптимизация работы городской инфраструктуры.

24 октября обсуждение вопросов развития региона продолжится в рамках одноименного саммита, который станет первым в истории российско-африканских отношений мероприятием, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента и руководители крупнейших региональных объединений и организаций.