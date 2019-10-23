Эксперт объяснил, почему Зеленская не оскорбила императора Японии желтым платьем

Токио, 23 октября. Супруга президента Украины Елена Зеленская не нарушила традиций, выбрав желтое платье для церемонии интронизации императора Японии Нарухито. Об этом заявил профессор школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, известный историк-японист Александр Мещеряков.

Ранее Елена Зеленская опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографии с визита в Японию. На снимках первая леди Украины запечатлена в длинном платье лимонного цвета. Некоторые пользователи раскритиковали Зеленскую за выбранный наряд. По их мнению, супруга президента Украины неуважительно отнеслась к традициям страны. Юзеры заявили, что в Японии желтый цвет в нарядах могут использовать только члены семьи императора.

Александр Мещеряков назвал эти заявления домыслами. Он подчеркнул, что Елена Зеленская не оскорбила императора Японии желтым платьем.

«Это все полная глупость и домыслы. В дипломатическом плане все в порядке. Желтое платье никак не скажется на отношениях Украины с Японией — это же не придворный церемониал», — объяснил эксперт в комментарии «Ura.Ru».

Историк пояснил, что император Японии не облачается в желтый цвет, так как он прежде всего ассоциируется с буддистскими монахами. Однако ни официального, ни неофициального запрета на желтый цвет в стране не существует, подчеркнул эксперт.

Напомним, 22 октября новый император Японии Нарухито официально взошел на престол. Церемония интронизации состоялась в «Сосновом зале» императорского дворца. Как сообщали СМИ, на торжественном мероприятии присутствовали делегаты из более чем 180 стран, а также около двух тысяч гостей.