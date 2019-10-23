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РФ объявила в розыск бывшего вице-президента ОКР Билалова, задержанного в США

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РФ объявила в розыск бывшего вице-президента ОКР Билалова, задержанного в США

Москва, 23 октября. Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Ахмеда Билалова, задержанного американскими властями, объявили в России в розыск. Об этом говорится в базе данных министерства внутренних дел.

Согласно информации ведомства, Ахмед Билалов объявлен в розыск по уголовной статье — но какой именно, не уточняется. Также в настоящее время неясно, будет ли Россия требовать его экстрадиции.

Ранее американское издание Miami Herald сообщило, что иммиграционные службы США задержали Билалова в его доме, расположенном во Флориде.

Ахмед Билалов был председателем совета директоров фирмы «Курорты Северного Кавказа» и вице-президентом ОКР, однако был уволен в 2013 году после того, как президент России Владимир Путин раскритиковал его за срыв сроков возведения комплекса трамплинов «Русские горки» в Сочи. В результате завершать строительство пришлось Сбербанку.

Позже в отношении Билалова и его брата Магомеда завели уголовное дело. Их подозревали в хищениях, в результате которых выделенные на строительство туристического кластера пять миллиардов рублей были размещены в Национальном банке развития бизнеса, который вскоре объявил себя банкротом. Сами братья покинули РФ.

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Источник: Miami Herald
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